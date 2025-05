Leverkusens Bundesliga-Frauen eröffnen Saison in München

Für die Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen beginnt die Saison mit einem Auswärtsspiel beim Deutschen Meister. Am Samstag, 6. September, 17.45 Uhr, eröffnen der FC Bayern München und Leverkusen die Bundesliga-Saison. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag bekannt. Ausgetragen wird die Partie in der rund 75.000 Zuschauer fassenden Allianz-Arena, in der sonst die Männer der Bayern spielen. Ziel ist, den gegen den FC Barcelona aufgestellten Rekord von 24.000 Zuschauern zu knacken.