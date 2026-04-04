Leverkusen und Untergimpern als Vorbilder Kreisklasse A Sinsheim +++ Der TSV Ittlingen kann ungeschlagen Meister werden +++ Die nächste Hürde heißt Zaisenhausen +++ Keitel immer noch "schockverliebt" von red. · 04.04.2026, 16:00 Uhr · 0 Leser

Die Ittlinger (weiß) lassen sich diese Runde von niemandem mehr aufhalten. – Foto: Holger Hettler

Was haben Bayer Leverkusen und die SG Untergimpern gemeinsam? Die Anzahl der Dauerkartenbesitzer ist es nicht, hier hat der Bundesligist einen Vorteil. Der Charme, den die Sportstätte ausstrahlt, spricht dagegen ganz klar für den Blutberg.

Die Gemeinsamkeit ist die Tatsache, dass beide Mannschaften ungeschlagen eine Meisterschaft gefeiert haben. Bayer 04 vor zwei Jahren in der Bundesliga und die SGU 2008/09 in der Kreisklasse A. In dieser Liga könnte es nur 17 Jahre später zur Wiederholung dieses äußerst seltenen Kunststücks kommen. Der TSV Ittlingen befindet sich jedenfalls auf dem besten Weg dorthin. "Ganz ehrlich ist es in den Ansprachen zuletzt nicht immer ganz einfach die richtigen Worte zu finden", sagt Michael Keitel erfrischend offen. Der Ittlinger Trainer ist mit seiner Mannschaft nur noch theoretisch vom ersten Rang zu verdrängen. Die Ausnahme-Truppe der A-Klasse hat zwölf Punkte Vorsprung auf den härtesten Verfolger TSV Steinsfurt sowie eine Partie in der Hinterhand.

Vergangenen Samstag bat der TSV Dühren rund 24 Stunden vor dem Duell mit Ittlingen um eine kurzfristige Verlegung. "Wir haben den sportlichen Gedanken in den Vordergrund gestellt und der Verlegung zugestimmt, auch wenn ich damit nicht wirklich zufrieden bin", so Keitel. Partien gegen Dühren sind diese Runde besonders für Ittlingen. In der Vorrunde wurde das erste Aufeinandertreffen ebenfalls auf Bitte der Dührener verlegt. Als sie dieses Nachholspiel erneut verlegen wollten, was es Ittlingen aber zu viel und somit gingen die drei Punkte am Grünen Tisch an den Spitzenreiter. Für jenen Primus sollte es eher zweitrangig sein, wann es nun zum Rückrundenspiel mit dem derzeitigen Schlusslicht kommt. In Ittlingen läuft es quasi perfekt. Keitel, der in der Vorrunde davon berichtete sich in seinen neuen Klub "schockverliebt" zu haben, sagt ein knappes halbes Jahr später dazu, "dass es nicht weniger geworden ist." Der designierte Meister wird kommende Runde wieder in der Kreisliga an den Start gehen und das im besten Fall mit dem gleichen Kader und wie der Coach sagt, "mit dem ein oder anderen Neuzugang, wofür wir uns in Gesprächen befinden."