Leverkusen: U19 des Werksklubs bleibt realistisch Bayers ältester Nachwuchs ist in die Wintervorbereitung gestartet. Hoffnungen auf die Endrunde um die Meisterschaft machen sich die Leverkusener indes keine mehr.

Platz vier in der A-Junioren-Bundesliga West, das Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart und null Punkte sowie ein letzter Platz in der Gruppenphase der Youth League: Aus sportlicher Sicht kann die U19 von Bayer 04 Leverkusen kaum mit der ersten Saisonhälfte zufrieden sein. Auch Trainer Sven Hübscher, der mit seinem Team inzwischen in die Wintervorbereitung gestartet ist, spricht von einem „durchwachsenem“ halben Jahr.

Positive Erfahrungen habe sein Team vor allem in der Youth League gemacht. „Wenn man unsere Entwicklung vom ersten Spiel in Brügge bis zur letzten Partie betrachtet, kann man schon einen klaren Fortschritt im Team erkennen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir teilweise mit Jahrgang 2007 gegen 2003 angetreten sind.“

Seine Leverkusener haben den Anschluss an die ersten beiden Plätze, die zur Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft berechtigen, verloren. Der Abstand auf den 1. FC Köln und Borussia Dortmund beträgt mittlerweile neun Punkte. Das ist bei nur noch vier Begegnungen zu viel, um sich ernsthafte Chancen ausrechnen zu können. „Ich bin ein Freund davon, realistisch zu bleiben. Wir versuchen jetzt zu gewinnen, was noch geht, aber auf Platz eins oder zwei müssen wir gar nicht mehr schauen“, betont der 43-Jährige.

In der Vorbereitung möchte er mit seinem Trainerteam nun an der Defensivarbeit und der Reife arbeiten. „Wir wollen erwachsener spielen. Viele Jungs wechseln im Sommer in den Herrenbereich, weshalb wir auch einige Tests gegen Seniorenmannschaften machen werden. Wir wollen die Jungs an diesen Fußball heranführen. Zudem haben wir zu viele Gegentore bekommen.“

In elf Partien musste der Werkself-Nachwuchs 15 Treffer hinnehmen. Das seien definitiv zu viele, stellt Hübscher klar. Eine weitere Baustelle sieht er darin, Mann und Ball in den Strafraum zu bekommen. „Wir sind teilweise in Schönheit gestorben. Da müssen wir an unserer Zielstrebigkeit arbeiten“, sagt er.

Den ersten Test bestreiten die Leverkusener am Samstag (11 Uhr) am Kurtekotten gegen die U19 des SV Eilendorf – dem Tabellenführer der Mittelrheinliga. Eine Woche später empfängt die Hübscher-Elf zur selben Zeit die gleichaltrigen Talente von Fortuna Düsseldorf. Das erste Meisterschaftsspiel findet am Sonntag, 19. Februar, 11 Uhr, beim SC Preußen Münster statt.