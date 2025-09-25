Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Elias Renz (Zweiter von links) ist Teil des Trainerteams, das zwei Teams für Bayer Leverkusen in China betreut. Foto: Roman Cai/Bayer 04 Leverkusen
Leverkusen-Trainer drückt Wackernheim die Daumen aus China
Elias Renz, Ex-Trainer des TSV Wackernheim, coacht für Bayer Leverkusen in China
China/Wackernheim. Eine Rückenverletzung beendete einst die Profiträume des Darmstadt-98-Torwarts Elias Renz. Seine Leidenschaft für den Fußball wuchs dadurch jedoch nur noch stärker. Heute trainiert er zwei Jugendmannschaften von Bayer 04 Leverkusen in China. Im bevölkerungsreichsten Land der Welt sieht der Verein das langfristige Potenzial, einen „schlafenden Riesen“ zum Leben zu erwecken.