 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Elias Renz (Zweiter von links) ist Teil des Trainerteams, das zwei Teams für Bayer Leverkusen in China betreut. Foto: Roman Cai/Bayer 04 Leverkusen
Elias Renz (Zweiter von links) ist Teil des Trainerteams, das zwei Teams für Bayer Leverkusen in China betreut. Foto: Roman Cai/Bayer 04 Leverkusen

Leverkusen-Trainer drückt Wackernheim die Daumen aus China

Elias Renz, Ex-Trainer des TSV Wackernheim, coacht für Bayer Leverkusen in China

Verlinkte Inhalte

A-Klasse Mainz-Bingen
Wackernheim
Elias Renz
Elias Renz

China/Wackernheim. Eine Rückenverletzung beendete einst die Profiträume des Darmstadt-98-Torwarts Elias Renz. Seine Leidenschaft für den Fußball wuchs dadurch jedoch nur noch stärker. Heute trainiert er zwei Jugendmannschaften von Bayer 04 Leverkusen in China. Im bevölkerungsreichsten Land der Welt sieht der Verein das langfristige Potenzial, einen „schlafenden Riesen“ zum Leben zu erwecken.

Gleichzeitig bleibt Renz seiner Heimat eng verbunden – besonders dem TSV Wackernheim. Den verfolgt Renz auch aus der Ferne weiter, wie er im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung Mainz verrät, in dem er auch von seiner spannenden Arbeit in China erzählt.

Aufrufe: 025.9.2025, 10:00 Uhr
Tim LohwasserAutor