Leverkusen-Trainer drückt Wackernheim die Daumen aus China

China/Wackernheim. Eine Rückenverletzung beendete einst die Profiträume des Darmstadt-98-Torwarts Elias Renz. Seine Leidenschaft für den Fußball wuchs dadurch jedoch nur noch stärker. Heute trainiert er zwei Jugendmannschaften von Bayer 04 Leverkusen in China. Im bevölkerungsreichsten Land der Welt sieht der Verein das langfristige Potenzial, einen „schlafenden Riesen“ zum Leben zu erwecken.

Gleichzeitig bleibt Renz seiner Heimat eng verbunden – besonders dem TSV Wackernheim. Den verfolgt Renz auch aus der Ferne weiter, wie er im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung Mainz verrät, in dem er auch von seiner spannenden Arbeit in China erzählt.