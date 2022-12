Immer mitten dabei – Elisa Kirchner feiert mit den Domreitern den Auswärtssieg in Würzburg – Foto: Sascha Dorsch

Leverkusen lockt: Der nächste Domreiter wird Profi Elisa Kirchner, Athletiktrainerin beim FC Eintracht Bamberg, wechselt zu Bundesligist Bayer 04 Leverkusen

Jakob Tranziska, Franz Helmer, Julian Kolbeck, Jörg Schmalfuß - vier tragenden Säulen des FC Eintracht Bamberg aus der Saison 2021/22, die in den vergangenen Monaten den Sprung in den Profisport geschafft haben. Und nun vermelden die Domreite“ den nächsten Wechsel in den Profisport. Mit Elisa Kirchner, seit dem vergangenen Jahr für das Athletiktraining des FC Eintracht Bamberg verantwortlich, wechselt das nächste Talent aus der Armeestraße in den Profibereich und schließt sich Bayer 04 Leverkusen an.

"Für mich ist das ein absoluter Traum und eine Riesenchance", freut sich die 23-Jährige, die einen Abschluss als Master of Science in Sporttherapie und Leistungssport besitzt. "Als ich dieses Angebot jetzt so kurz vor Weihnachten bekommen habe, war ich völlig überrascht, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Umso mehr freue ich mich nun auf die neue Herausforderung im Umfeld eines Bundesligisten."

Auf dem Weg in den Profisport. Die 23jährige Elisa Kirchner freut sich auf den nächsten Schritt bei Bayer 04 Leverkusen – Foto: Sascha Dorsch

Komplette Unterstützung erfährt "Eli" dabei auch von den Domreitern. Abteilungsleiter Sascha Dorsch: "Wir haben immer gesagt, dass wir junge Talente fördern und entwickeln wollen und uns über jeden freuen, der den Sprung in den Profisport schafft. Eli hat hier bei uns in den letzten 18 Monaten viel bewegt und trotz ihres jungen Alters den richtigen Ton gefunden und sich viel Respekt verschafft. Wir freuen uns über die Chance, die sie nun bekommt und werden gleichzeitig mit Julian Schmitt und dem Athletikzentrum Bamberg diesen Kurs fortsetzen."

„Alles hört auf mein Kommando!“ – Athletiktraining der Domreiter mit angestrengten Gesichtern – Foto: Sascha Dorsch

Im ersten Schritt wird sich die gebürtige Bambergerin in Leverkusen in dem Frauen Bundesligabereich und im Nachwuchsleistungszentrum bewegen und dort erste Profierfahrungen sammeln. Wohin der Weg geht? "Da lass ich mich überraschen", lacht Elisa Kirchner. "Ich liebe es, meine Leidenschaft für Training und Athletik zum Beruf machen zu können. Für Erste will ich lernen und mich weiter entwickeln. Alles andere wird sich zeigen."