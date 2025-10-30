Leverkusen gewinnt Topspiel gegen Gladbach, rückt Duisburg wieder ran?

Bayer Leverkusen sammelte im Duell mit Borussia Mönchengladbach Big Points und schiebt sich am Mittwoch an den Fohlen vorbei. Auf Platz vier bietet sich dem MSV am Wochenende die Chance, wieder auf Schlagdistanz an die Gladbacher heranzurücken, die gegen den FSV Frankfurt spielen. Scheitern die Duisburger, wäre Tabellenführer 1. FC Köln mit einem Dreier im Rheinderby gegen Fortuna Düsseldorf ein Platz unter den Top drei rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

In Gruppe H ufert ein Drei- bis Vierkampf um den dritten Tabellenrang aus. Viktoria Köln ist derzeit noch in der Pole Position, bekommt es aber mit Primus VfL Bochum zu tun. Dahinter könnten Rot-Weiss Essen und der FC Schalke vorbeiziehen. RW Oberhausen spielt auch noch im Derby gegen Essen, müsste aber noch den größten Rückstand auf Platz drei aufholen.