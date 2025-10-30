Leverkusen gewinnt Topspiel gegen Gladbach, rückt Duisburg wieder ran?

Bayer Leverkusen sammelte im Duell mit Borussia Mönchengladbach Big Points und schiebt sich am Mittwoch an den Fohlen vorbei. Auf Platz vier bietet sich dem MSV am Wochenende die Chance, wieder auf Schlagdistanz an die Gladbacher heranzurücken, die gegen den FSV Frankfurt spielen. Scheitern die Duisburger, wäre Tabellenführer 1. FC Köln mit einem Dreier im Rheinderby gegen Fortuna Düsseldorf ein Platz unter den Top drei rechnerisch nicht mehr zu nehmen.
In Gruppe H ufert ein Drei- bis Vierkampf um den dritten Tabellenrang aus. Viktoria Köln ist derzeit noch in der Pole Position, bekommt es aber mit Primus VfL Bochum zu tun. Dahinter könnten Rot-Weiss Essen und der FC Schalke vorbeiziehen. RW Oberhausen spielt auch noch im Derby gegen Essen, müsste aber noch den größten Rückstand auf Platz drei aufholen.
Nach ausgeglichener Anfangsphase erarbeitete sich Leverkusen schrittweise etwas mehr Feldvorteile. So belohnten sich die Gäste nach einem traumhaften Freistoßtreffer von Ryan Zidane mit dem Führungstreffer (24.). Um ein sorgten die Fohlen für die postwendende Antwort: Edin Biber traf die Latte (30.), kurz vor der Pause verpassten noch Radin Khorsandi und Rares Silitra den Ausgleich, doch scheiterten am Leverkusener Torwart Elias Bürger (41.).
Nach dem Seitenwechsel war schließlich die Leverkusener Führung zunächst wieder Geschichte. Ivan Caleta konnte im Strafraum nicht gestoppt werden und traf mit einem platzierten Abschluss ins Eck (47.). Leverkusen drückte im weiteren Verlauf der zweiten wieder aufs Gaspedal, drängte auf die neuerliche Führung. Nach feiner Kombination über Andrii Hamzyk und Felix Fink sorgte Yegor Koschchyi schließlich für das 2:1 (75.). Gladbach versuchte in der restlichen Spielphase noch einmal alles, doch blieb glücklos. Unter anderem traf Kas Hendrix nur den Querbalken (90.). Mit dem Dreier zieht Leverkusen im Tableau an Gladbach vorbei. Vier Punkte hinter den Fohlen lauern die Duisburger auf Platz vier.
11. Spieltag
08.11.25 MSV Duisburg - Bayer 04 Leverkusen
08.11.25 FSV Frankfurt - 1. FC Köln
08.11.25 Wuppertaler SV - Kickers Offenbach
09.11.25 Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach
