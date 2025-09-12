Leverkusen dominiert trotz doppelter Unterzahl

In einer intensiven Partie auf dem heimischen Rasen sicherte sich Bayer 04 Leverkusen einen verdienten 3:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Bereits früh legten die Gastgeber los: Alejandro Grimaldo brachte Leverkusen mit einem traumhaften Freistoß aus rund 25 Metern in Führung (10.). Kurz darauf musste Frankfurt verletzungsbedingt wechseln.

Die erste Halbzeit bot viele Chancen auf beiden Seiten. Patrik Schick verwertete kurz vor der Pause einen Foulelfmeter nach einem Foul an Nathan Tella zum 2:0 (45.+4). Frankfurt fand offensiv nur schwer ins Spiel, hatte aber durch Jonathan Burkardt und Nnamdi Collins vereinzelte Chancen, die jedoch nicht genutzt wurden.