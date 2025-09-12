Leverkusen dominiert trotz doppelter Unterzahl

In einer intensiven Partie auf dem heimischen Rasen sicherte sich Bayer 04 Leverkusen einen verdienten 3:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Bereits früh legten die Gastgeber los: Alejandro Grimaldo brachte Leverkusen mit einem traumhaften Freistoß aus rund 25 Metern in Führung (10.). Kurz darauf musste Frankfurt verletzungsbedingt wechseln.
Die erste Halbzeit bot viele Chancen auf beiden Seiten. Patrik Schick verwertete kurz vor der Pause einen Foulelfmeter nach einem Foul an Nathan Tella zum 2:0 (45.+4). Frankfurt fand offensiv nur schwer ins Spiel, hatte aber durch Jonathan Burkardt und Nnamdi Collins vereinzelte Chancen, die jedoch nicht genutzt wurden.
Nach der Pause kämpfte Frankfurt um den Anschluss, und Can Uzun traf in der 52. Minute volley zum 2:1-Anschlusstreffer. Leverkusen blieb ruhig und setzte immer wieder Nadelstiche. In der Schlussphase war es erneut Grimaldo, der mit einem Freistoß in der 90.+8 Minute den Schlusspunkt setzte.
Das Spiel war von intensiven Zweikämpfen geprägt, wobei Leverkusen in Unterzahl eine starke Teamleistung zeigte. Die Eintracht konnte phasenweise Druck entwickeln, scheiterte jedoch an der starken Defensive der Hausherren und an der eigenen Chancenauswertung.
Mit dem Sieg verbessert Leverkusen seine Bilanz in der noch jungen Saison und zeigt, dass die Mannschaft nach dem Trainerwechsel allmählich in Fahrt kommt. Frankfurt hingegen muss trotz des frühen Rückstands und der Niederlage positiv nach vorne blicken: Chancen waren da, die Effektivität fehlte.