Levente Szabó verlässt Eintracht Braunschweig

– Foto: Andreas Santner

Der 26-Jährige war zur Saison 2024/2025 in die Löwenstadt gewechselt und absolvierte 42 Pflichtspiele für die Profimannschaft, in denen er sechs Tore erzielte und vier weitere vorbereitete.

„Wir haben in der Winterpause ein offenes Gespräch mit Levente geführt. Bei uns waren die Einsatzzeiten für ihn bereits in der Hinrunde überschaubar, an dieser Situation hätte sich auch in den kommenden Monaten wenig verändert. Daher freuen wir uns, dass wir eine gute Lösung für alle Parteien gefunden haben. Wir danken Levente für seinen Einsatz und wünschen ihm maximalen Erfolg in Polen“, sagt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.