Levent Yalkin reizt Herausforderung RWO Alzey

Alzey. Gerade der Sport lehrt, dass das Leben nicht nur aus Höhen besteht. Es gibt auch Niederlagen, bittere Niederlagen. Entscheidend ist, wie man mit ihnen umgeht. Nicht ausgeschlossen ist, dass man auch an ihnen wächst.

RWO Alzey erlebt nun seit zwei Jahren mit die schwersten Stunden der Vereinsgeschichte. Der Abstieg aus der Landesliga in die A-Klasse, die Entdeckung neuer Verbindlichkeiten, die den finanziellen Spielraum des Klubs weiter einschränkten. Große Teile der Öffentlichkeit senken derzeit eher den Daumen, als dass sie ihn heben, wenn von dem ehemaligen Oberligisten die Rede ist.

Doch es gibt auch die sportlicher orientierten Menschen, die in dem gegenwärtigen Scherbenhaufen eine Chance sehen. Zu denen gehört der Vorstand mit seinem Vorsitzenden Mario Petzold, der allen Widrigkeiten zum Trotz bislang nicht aufgegeben hat. Zu denen gehört aber auch Levent Yalkin, der sich RWO Alzey zur neuen Saison als Spielertrainer für die Erste Mannschaft anschließt.

Yalkin ist nicht irgendjemand. Der früher hochklassig spielende Lonsheimer hat sich mit seiner Arbeit beim TV Lonsheim, TV Freimersheim und der SG Wallertheim/Sulzheim einen Namen gemacht. Mehrere Vereine umwarben ihn. Er entschied sich für die Offerte aus Alzey.

Auf die Frage, was ihn bewegt, ein sinkendes Schiff zu betreten, geht er erst gar nicht ein. Stattdessen erwidert er: „Was in der Vergangenheit war, interessiert mich nicht. Ich schaue nach vorne.“ Und da sieht er großes Potenzial. Auch wegen des neuen Stadions, das neben dem weiterhin zugkräftigen Namen „RWO Alzey“ den Wartberg zu einer attraktiven Adresse mache. Da argumentiert er genauso wie Michael Ebling, der sich beim Bezirksliga-Schlusslicht anschickt, Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion zu werden.

Ein absoluter Neuaufbau wartet

RWO Alzey war vor Wochen an den 45-Jährigen herangetreten. Michael Glass, der scheidende Geschäftsführer Fußball und der Zweite Vorsitzende Holger Dietrich trafen ihn schließlich zum Gespräch. „Das war nicht mal lang. Wir sind schnell auf einen Nenner gekommen“, so Levent Yalkin. Er sagt, er wisse nun, was auf ihn zukommt: Ein absoluter Neuaufbau.

Am Wartberg muss man damit rechnen, dass sich der ohnehin schon arg dezimierte Kader weitgehend auflöst. Torhüter Kevin Stork hat seinen Wechsel zur SG Alsenztal angekündigt, Ruben Miguel Goncalves da Silva zum VfR Nierstein. Um Juri Belyayev, Yannik Hibinger, Nico Tschirschke oder Nils Höflich sowie Emre Aslan ist es noch ruhig. Dass diese Fußballer alle bleiben, ist unwahrscheinlich. Dass alle gehen, wahrscheinlicher.

Weitere Spieler aus dem Kader des scheidenden Trainers Christoph Heinrich werden sich auch verabschieden. Die einen Richtung TuS Gau-Heppenheim, der die Spielgemeinschaft mit RWO Alzey aufgekündigt hat. Andere, die nur aufliefen, damit der Spielbetrieb aufrechterhalten werden konnte, dürften sich auch zurückziehen, wenn ihre Unterstützung nicht mehr benötigt wird.

Ergo: Ebling und Yalkin fangen zur Spielzeit 25/26 bei Null an. Sie haben die einzigartige Gelegenheit, der Fußball-Abteilung ihren Stempel aufzudrücken. Ihre DNA, die den Traditionsverein in die Zukunft tragen kann. Levent Yalkin skizziert sie: „Eine gute Kameradschaft muss entstehen. Alles andere bringt nichts“. Dafür steht der ehemalige türkische Jugendnationalspieler.

Kader nimmt Formen an

Und er hat nach eigenen Angaben auch schon eine Reihe von Spielern gefunden, die an den Wartberg kommen wollen. Da seien Rückkehrer dabei, die früher wegen des zu hohen Leistungsniveaus abwanderten. Aber auch Fußballer aus seinem großen Netzwerk. Und schließlich auch er.

Bislang, sagt Yalkin, gebe es eine Reihe von Zusagen. Eine Gruppe junger Spieler, dazu einige Erfahrene. Auch mit einem Torhüter sei man im Gespräch: „Das ist eine sehr gute Mischung. Ich denke, da kann etwas Tolles entstehen“, avisiert der Spielertrainer, der sich auf diese Herausforderung freut. Auch, weil er gut mit Michael Ebling harmoniere. Brauchen könne die Fußball-Abteilung nun nur noch ein Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand. Also einen Nachfolger für Michael Glass, der sich auf eigenen Wunsch aus der Vorstandsarbeit zurückziehen will.

Ebling und Yalkin strahlen viel Zuversicht aus, ja Aufbruchstimmung. Die Lage im Verein scheint deutlich besser, als von außen geglaubt wird. Noch lastet der zweifache Abstieg auf dem Image. Intern aber könnte die Zukunft längst begonnen haben.