Levent Yalkin geht in Alzey von Bord

Alzey. An den vergangenen beiden Wochenenden war Levent Yalkin noch in der A-Klasse für die SG RWO Alzey/TV Lonsheim am Ball. Drei Punkte beim 2:1-Sieg in Horchheim, keine Zähler bei der 1:2-Niederlage gegen TuS Framersheim. Es waren die letzten beiden Yalkin-Auftritte für die junge Spielgemeinschaft. Am Sonntagabend entschied sich der 46-jährige Spielertrainer dazu, dass künftig keine weiteren Partien mehr hinzukommen. Über die Gründe schweigt der seit Sommer am Wartberg aktive Yalkin lieber.

„Es sind ein zwei Dinge vorgefallen, über die ich nicht reden möchte, die dazu geführt haben”, äußert sich Yalkin zu seinem plötzlichen Abschied nur knapp. Auch zur sportlichen Situation der Alzeyer, die nach jahrelangen Misserfolgen und zwei Abstiegen zuletzt inzwischen im Abstiegskampf der A-Klasse Alzey-Worms um Punkte und einen drohenden Absturz in die B-Klasse spielt, möchte sich Yalkin nach dem Ende der Zusammenarbeit nicht mehr äußern. Der Fußball-Enthusiast erklärt: „Ich kann aber sagen, dass dieser Entschluss nichts mit dem Vorstand des Vereins zu tun hat.“ Über die Fortsetzung seiner Trainer- oder Spielerkarriere hat sich Levent Yalkin noch keine Gedanken gemacht. Der plötzliche Abgang kam für den früher hochklassig spielenden Lonsheimer, der seine Spuren in der Vergangenheit auch beim TV Lonsheim, beim TV Freimersheim und der SG Wallertheim/Sulzheim hinterlassen hat, selbst überraschend. „Das Ganze war nicht geplant, deswegen mache ich jetzt erstmal Pause und widme mich meiner Familie und der Arbeit.”