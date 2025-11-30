Levante entlässt Aufstiegstrainer Calero

Nach nur neun Punkten aus 14 Spielen und einem enttäuschenden 19. Tabellenplatz war die sportliche Talfahrt zu viel für die Verantwortlichen. Zuletzt kassierte Levante vier Niederlagen in Folge, darunter eine 0:2-Heimniederlage gegen Athletic Bilbao, was den Ausschlag für die Entlassung gab.

Neben Calero wurde auch sein gesamtes Trainerteam freigestellt. In der Mitteilung des Vereins heißt es, dass Calero „Teil der Geschichte von Levante“ sei und der Club ihm immer ein Zuhause bleiben werde. Die Entlassung stellt für Levante einen schwierigen Einschnitt dar, da nach drei Jahren in der zweiten Liga die Rückkehr in die La Liga gelungen war, nun aber der Klassenverbleib in der höchsten höchsten Spielklasse in Gefahr geriet.

Die Suche nach einem Nachfolger hat bereits begonnen, wobei der Verein betont, keine übereilte Entscheidung treffen zu wollen. Levante steht als Tabellenvorletzter in einer kritischen Situation, und der neue Trainer übernimmt die Aufgabe, den Klub im Abstiegskampf zu stabilisieren.