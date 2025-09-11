Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Jan-Niklas Levante – Foto: Verein
Levante: "Auf die leichte Schulter dürfen wir niemanden nehmen"
Jan-Niklas Levante vom Trainerteam des FV Lörrach-Brombach II aus der Fußball-Kreisliga A-West fordert eine Topeinstellung gegen Kandern.
Zur neuen Saison haben Vedat Erdogan und Jan-Niklas Levante die Übungsleitung beim Landesliga-Unterbau des FV Lörrach-Brombach übernommen. Die Partie am ersten Spieltag wurde verlegt, daher startete die Mannschaft erst am vergangenen Sonntag in die aktuelle Runde der Kreisliga A West – und feierte gleich einen 2:1-Sieg in Hausen. Als nächstes steht das Heimspiel gegen Kandern an. Im Fupa-Kreisligatipp schätzt Trainer Levante diese und die übrigen Begegnungen des dritten Spieltags ein.
BZ: Herr Levante, wie lief aus Ihrer Sicht die Vorbereitung? Und wie sehen die Ziele in dieser Saison aus?