Leutrim Beqaj heuert als Spielertrainer in Neutraubling an Der ehemalige Landesligist möchte in der kommenden Kreisklassen-Saison nicht mehr so lange zittern müssen von Florian Würthele · Heute, 10:10 Uhr · 0 Leser

Abteilungsleiter Alexander Eirich (rechts) stellt Leutrim Beqaj als neuen Spielertrainer vor. – Foto: TSV Neutraubling

Der TSV Neutraubling hat für die dritte Kreisklassen-Saison in Folge einen neuen Trainer installiert. Einen Spielertrainer um genau zu sein. Der ehemalige Bezirksliga-Torjäger Leutrim Beqaj hat den Wacker-Verantwortlichen schon vor einiger Zeit zugesagt. Der 32-Jährige übernimmt das Traineramt von Stefan Winter, welcher die Mannschaft eineinhalb Jahre lang coachte und zweimal zum Klassenerhalt führte.

Selbstverständlich waren die beiden Kreisklassen-Erhalte – am Ende der alten Saison über die Relegation eingetütet – nicht, gab es vor zwei Jahren doch einen größeren Umbruch. Viele Jugendspieler wurden integriert. Entsprechend dankbar ist Abteilungsleiter Alexander Eirich dem bisherigen Trainer Stefan Winter: „Er hat uns damals als Tabellenletzter übernommen und diese Saison erneut zum Klassenerhalt geführt. Für das Geleistete gebührt ihm ein ganz großer Dank.“ Im besten beiderseitigem Einvernehmen trennten sich nun die Wege. „Wir haben verschiedene Optionen für die Trainerposition durchgesprochen. Letztlich haben wir gesagt, dass wir einen komplett neuen Weg gehen. Der Zeitpunkt ist gekommen, um frischen Wind, neuen Input und neuen Schwung reinzukriegen“, erklärt Eirich dazu.



Mit Leutrim Beqaj befanden sich die Neutraublinger Verantwortlichen schon länger im Austausch. Laut Eirich bringe der neue Spielertrainer eine „Begeisterung für den Verein und den Fußball hier“ mit. „Leo hat nicht nur die „Erste“, sondern den gesamten Verein im Blick. Er möchte seinen Teil für eine erfolgreiche Zukunft beitragen. Seine Ansprache passt zu den jungen Spielern. Zudem wird er auch auf dem Feld vorangehen. Nach diesem Part hatten wir gesucht. In den letzten zwei Jahren haben wir wenige Tore geschossen, Leo wird uns da mit seiner Qualität zweifelsfrei weiterhelfen“, ist Eirich überzeugt. Als neuer Co-(Spieler-)Trainer wurde Wacker-Urgestein Andrzej Moszek (42) installiert. „Hier setzen wir bewusst auf eine interne Lösung.“





Torjäger Beqaj kickte beim FC Viehhausen in der Bezirksliga, ehe er als Spielertrainer des VfR Regensburg erste Trainererfahrungen sammelte. Letzte Saison war er als spielender Co-Trainer beim FC Pielenhofen-Adlersberg tätig. Warum nun der TSV Neutraubling? „Der TSV ist für mich ein Verein mit enormem Potenzial – ein echter schlafender Riese. Wenn hier einmal alles ins Rollen kommt, kann sich etwas richtig Gutes entwickeln. Der Verein bietet mit seinem Vereinsgelände, den vielen guten Plätzen, dem Stadion und der gesamten Infrastruktur hervorragende Voraussetzungen. Hier kann ich meine Spielphilosophie sowie Erfahrung mit einbringen – auf und neben dem Platz . Die Gespräche mit der sportlichen Leitung haben mich zusätzlich überzeugt. Durch den langjährigen Kontakt war schnell spürbar, dass wir bei den sportlichen Zielen und der zukünftigen Ausrichtung des Vereins die gleichen Vorstellungen haben. Besonders beeindruckt hat mich auch die starke Jugendarbeit. Auf allen Plätzen herrscht reger Fußballbetrieb, überall wird trainiert und gespielt – da geht einem als Fußballer einfach das Herz auf. Der Verein lebt den Fußball. In der Anfangsphase der Vorbereitung konnte ich außerdem bereits eine junge, motivierte und lernwillige Mannschaft kennenlernen, die bereit ist, hart zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln“, skizziert der 32-Jährige seine Beweggründe für die Zusage beim Ex-Landesligisten.



In puncto Zielsetzung für die kommende Spielzeit in der Kreisklasse 1 blasen Eirich und Beqaj in das gleiche Horn. „Wir hatten einen großen Umbruch mit Spielern aus der eigenen Jugend. Das dauert seine Zeit. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt machen, nicht mehr die Abstiegssorgen der letzten Saison haben und die Liga souverän halten. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Der Verein und auch der neue Trainer stehen voll dahinter“, so Spartenleiter Eirich. Zu diesen Ausführungen ergänzt Beqaj: „Fakt ist, dass der TSV in der vergangenen Saison lange um den Klassenerhalt in der Kreisklasse kämpfen musste. Das soll sich in dieser Spielzeit nicht wiederholen. Unser Ziel ist es, frühzeitig für Ruhe zu sorgen und eine gesicherte Platzierung zu erreichen. Gleichzeitig wollen wir die Mannschaft zusammen mit meinem Co-Spielertrainer Andrzej Moszek kontinuierlich weiterentwickeln. Langfristig sehe ich das Potenzial, den TSV wieder dorthin zu führen, wo der Verein meiner Meinung nach hingehört – zurück in die Kreisliga. Dafür müssen wir geduldig arbeiten und Schritt für Schritt die richtigen Grundlagen schaffen.“