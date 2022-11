Leutershausen lässt sich nicht hängen Kreisliga Mannheim +++ Matthes und seine Schützlinge gehen selbstbewusst in das Sechs-Punkte-Spiel bei Hochstätt Türkspor

Es gibt Siege die wichtiger sind als andere. Einen solchen hat der Fußball-Kreisligist FV Leutershausen am vergangenen Sonntag gegen den TSV Neckarau (3:0) eingefahren. Die Ausgangslage hätte nicht schlechter sein können. Eine Woche zuvor unterlag das damalige Tabellenschlusslicht beim VfB Gartenstadt mit 1:8.

"Ich muss den Jungs, von denen die meisten noch nie eine so hohe Schlappe haben einstecken müssen, ein großes Kompliment aussprechen", sagt Stefan Matthes. Der Leutershausener Spielertrainer war selbst extrem niedergeschlagen und wusste nicht so recht was er gegen Neckarau erwarten durfte. Die Reaktion seine Schützlinge lässt seine Laune steigern. Er konstatiert: "Alleine schon die Trainingswoche nach Gartenstadt war sehr ordentlich, da haben wir gemerkt, dass die Jungs wollen."

Der verdiente Erfolg, der zudem zu Null gelang, hat endlich mal wieder gezeigt, zu was die Mannschaft in der Lage ist. Ein Erfolgsgarant dabei war der Kapitän. "Nicolas Manu hat nach anderthalb Jahren endlich mal wieder auflaufen können und war direkt der beste Mann auf dem Platz", spart Matthes nicht mit Lob für den zentralen Mittelfeldspieler, "der das Spiel geradezu an sich gerissen hat."