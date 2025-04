Leutenberg dreht das Spiel erneut und steht kurz vor dem Aufstieg

Unglückliche Niederlage gegen Leutenberg

Am Wochenende traf unsere M2 auf die Mannschaft aus Leutenberg. In der ersten Halbzeit zeigten wir eine starke Vorstellung und dominierten das Spielgeschehen. Bereits in der 4. Minute brachte Tobi nach schöner Vorlage von Nick unsere Mannschaft mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Hendrik nach Assist von Gessi auf 2:0 – ein perfekter Start! Mit einer verdienten 2:0-Führung ging es in die Pause.