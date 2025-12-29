Leutenbach/Weiler zum Stein: „Besondere Leistung meiner Mannschaft“

Trainer Thomas Weiland von der SGM Leutenbach/Weiler zum Stein aus der Kreisliga B5 Rems/Murr/Hall äußert sich im FuPa-Teamcheck zur starken Hinrunde, zur stabilen Defensive, zur Kaderbreite und zu klaren Ambitionen für die Rückrunde.

Nach einer kurzen Auszeit steht der weitere Fahrplan fest. „Bis zum 20.1. Pause“, erklärt Thomas Weiland. Anschließend folgt ein wichtiger Baustein der Vorbereitung. „Trainingslager vom 6.2. bis 8.2. in Bayern.“ Dort soll die Basis für die Rückrunde gelegt werden.

Der Trainer zieht ein klares Fazit zum bisherigen Saisonverlauf. „Eine besondere Leistung meiner Mannschaft.“ Die Ergebnisse und der Auftritt des Teams bestätigen diese Einschätzung.

Defensive und Kaderbreite als Schlüssel

Besonders in zwei Bereichen sieht Weiland deutliche Fortschritte. „Die Defensive und die Breite des Kaders hat sich verbessert.“ Diese Entwicklung sorgt für Stabilität und neue Optionen im Saisonverlauf.

Keine Problemfelder erkennbar

Auf die Frage nach Schwierigkeiten fällt die Antwort eindeutig aus. „Keine Probleme eingetroffen.“ Die Mannschaft konnte bislang ohne größere Rückschläge arbeiten.

Ziel: oben angreifen und überraschen

Der Blick richtet sich klar nach vorne. „Weiter oben mitspielen und versuchen eine Überraschung zu erzeugen“, formuliert Weiland die Zielsetzung für den restlichen Saisonverlauf.

Verstärkung im Kader

Personell gibt es einen Neuzugang. „Suad Homes (Höfen) Zugang“, teilt der Trainer mit und stärkt damit die Optionen im Kader.

Klare Ansage im Meisterrennen

Auch im Titelkampf zeigt sich Weiland selbstbewusst. „SGM Leutenbach/Weiler zum Stein wird Meister (am besten).“