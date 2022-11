Leusels Siegeszug kann auch Bicken nicht stoppen Teaser GL GI/MR: +++ Achter Sieg in Serie: Die Erfolgsgeschichte der Spvgg. Leusel in der Fußball-Gruppenliga geht weiter. Auch Bicken kann den Höhenflug der Grün-Weißen nicht beenden +++

ALSFELD - Was ist nur mit der Spvgg. Leusel los? Der Höhenflug der Vogelsberger findet kein Ende und wurde am Samstag auf dem Alsfelder Kunstrasenplatz um ein weiteres Kapitel angereichert. Diesmal fertigten die "Grün-Weißen", die in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg ihren achten Dreier in Serie klarmachten, den zuletzt ebenfalls gut aufgelegten TSV Bicken mit 4:1 ab. Mit entsprechend breiter Brust freut sich die Leuseler Elf nun auf das Top-Spiel beim Tabellenführer FC Burgsolms am kommenden Sonntag.