Leusel Kapitän Leon Woltert in Aktion. (© Luca Raab)

Leusel weicht nach Alsfeld aus Teaser GL GI/MR: +++ Die Spvgg. Leusel will ihre Siegesserie in der Fußball-Gruppenliga fortsetzen. Am Samstag geht es gegen Bicken. Die Partie findet auf dem Kunstrasenplatz in Alsfeld statt +++

ALSFELD - Bei der Spvgg. Leusel brennt man auf den achten Saisonsieg in Folge in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Am drittletzten Spieltag bekommen es die Vogelsberger mit dem Tabellenzehnten TSV Bicken zu tun. Die Partie wurde nicht nur von Sonntag auf Samstag vorverlegt, sondern auch der Spielort gewechselt: Erstmals weicht die Spvgg. wieder auf den Alsfelder Kunstrasenplatz (Lindensportplatz) aus.