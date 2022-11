Leusel mit breiter Brust zum Spitzenreiter Teaser GL GI/MR: +++ Spitzenspiel in der Fußball-Gruppenliga: Dabei wartet Tabellenführer Burgsolms mit der Spvgg. Leusel die "Mannschaft der Stunde". Die hat die letzten acht Spiele allesamt gewonnen +++

ALSFELD - Spitzenreiter gegen die "Mannschaft der Stunde": Am Sonntag empfängt der Tabellenführer der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg, der FC Burgsolms, den heimischen Vertreter Spvgg. Leusel, der mit dem Rückenwind von nunmehr acht Dreiern in Folge in den Lahn-Dill-Kreis reisen wird. Während die Grün-Weißen vor Selbstbewusstsein strotzen, kam der FCB - der in dieser Runde erst ein Spiel verloren hat - zuletzt nicht über ein 2:2 gegen die abstiegsbedrohte SG Eschenburg hinaus.