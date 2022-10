Du wirst automatisch weitergeleitet...

Die Spvgg. Leusel bekommt einfach keine Konstanz in seine Leistungen. Gegen den MTV Gießen gab es den nächsten Rückschlag. Das lag am wenigsten an Youngster Tristan Gross (l), hier im Duell mit Nabil Mir. Foto: Luca Raab

Leusel kommt nicht in die Gänge Teaser GL GI/MR: +++ Die Spvgg. Leusel bleibt in der Fußball-Gruppenliga im Tabellenkeller. Dem Sieg in Cleeberg folgt die 0:2-Enttäuschung gegen den MTV Gießen. Größtes Problem: die fehlende Konstanz +++ ALSFELD - Einen bitteren Rückschlag erlebte die Spvgg. Leusel im Abstiegskampf der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg: Gegen den bis dato punktgleichen MTV Gießen setzte es vor eine schmerzliche 0:2 (0:2)-Heimniederlage. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner Oberhessische Zeitung (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.