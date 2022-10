– Foto: Timo Babic

Leusel ist das Team der Stunde Teaser GL GI/MR: +++ Fünf Siege binnen 15 Tagen: Die Spvgg. Leusel ist in der Fußball-Gruppenliga die Mannschaft der Stunde. Am Samstag geht es gegen Eschenburg. Das Ziel: Sieg Nummer sechs +++

ALSFELD - Nach dem fulminanten 5:3-Sieg am Mittwochabend beim TSV Bicken ist die Spvgg. Leusel in der Tabelle der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg auf Rang sieben vorgerückt und weist mittlerweile einen stattlichen Sechs Punkte-Puffer zur Abstiegszone auf. Am Samstag (16 Uhr) möchten die Grün-Weißen ihren aktuellen Höhenflug fortsetzen und im Heimspiel gegen den Vorletzten SG Eschenburg die zweite englische Woche in Folge mit der Maximal-Punkt-Zahl beenden.