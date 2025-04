Leuscheid und Spich siegen: Spitzenteams marschieren

Der 1. FC Spich II bekam es mit dem Tabellen-15. TuS Oberlar zu tun, der zuvor aus den vergangenen vier Spielen drei Siege geholt hatte. Gegen den Tabellenführer hingen die Trauben für den Abstiegskandidaten dann aber doch etwas zu hoch. Manuel Jäger schnürte in der Anfangsphase (11. und 20.) einen Doppelpack und brachte den 1. FC so ein gutes Stück Richtung Sieg. TuS-Verteidiger Marcel Switalla sorgte kurz vor der Pause für eine kleine Vorentscheidung - unfreiwillig, versteht sich. Der 25-Jährige flog wegen einer Notbremse vom Platz. Immerhin: Eine Abreibung gab es im zweiten Durchgang nicht. Spich legte in Person von Niklas Fuchs (54.) nur noch einen weiteren Treffer nach, der unter dem Strich für den sehr souveränen Heimerfolg reicht.

Die weiteren Spiele des 21. Spieltags

Auch der SV Leuscheid hatte ein Kellerkind zu Gast: Der Bröltaler SC steht mit einem Punkt mehr als Oberlar auf dem 14. Platz und damit ebenfalls in der Abstiegszone. Und auch der BSC musste sich dem Favoriten letztlich deutlich mit 0:3 geschlagen geben. Fabian Ehrenstein brachte Leuscheid im ersten Durchgang mit seinen Saisontoren 20 und 21 mit 2:0 in Führung, Lukas Brozeit erhöhte in der 58. Minute per direktem Freistoß zum 3:0-Endstand. Beide Aufstiegsfavoriten fahren am 21. Spieltag also die fest eingeplanten Dreier ein und bleiben weiter ein gutes Stück vor den Verfolgern um den SV Bergheim (43 Punkte).