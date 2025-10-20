Leuscheid schlägt den Spitzenreiter - Buisdorf rasiert Deutz II

Nun ist es also doch passiert: Nach dem achten Spieltag ist kein Team der Bezirksliga, Staffel 2 mehr ohne Niederlage. Der bislang sehr souveräne Landesliga-Absteiger TuS Oberpleis hat in seinem siebten Spiel zum ersten Mal verloren. Trotzdem bleibt der TuS mit 16 Punkten an der Spitze, direkt danach folgte der TuRa Germania Oberdrees.
FC Hertha Rheidt – Marokkanischer SV Bonn 3:0
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Leon Pagels (87. Ayman Bouskouchi), Elis Zulfic (84. Yulian Bilousov), Tarek Laghzaoui Charrad, Harlain-Mimbo Mimbala, Thaoufik Zakari, Chalid Ben Ghouma (55. Noah Meyer), Fabian Decker (79. Sigert Novaku), Lars Krahe (63. Tim Rothe) - Trainer: Benedict Habroune
Marokkanischer SV Bonn: Manuel Kurth, Abdelhak Adel Adni, Soufian Ben Amar, Mucteba Dogan, Dhrgam Alshebani, Hamza Asaad Allah Ayari, Ronay Cöcel (71. Adnan Bouskouchi), Aboubakr Mohammed Salih Isdayrah (71. Mohamed Ayad), Bilal Acharki (77. Alejandro Albaida Aroca), Abdullah El Leithy (61. Albara Mohamed Elforjani), Volkan Kartal (61. Bilal Yousfi) - Trainer: Mesih Celik
Schiedsrichter: Lukas Wenz (Köln) - Zuschauer: 69
Tore: 1:0 Leon Pagels (50.), 2:0 Elis Zulfic (65.), 3:0 Elis Zulfic (66.)
______________________
FC Blau-Weiß Friesdorf – VfR Hangelar 2:2
FC Blau-Weiß Friesdorf: Serhii Lukash, Argent Thaqaj, Mark Kwarteng, Sami Berhausen, Mouhanad Aldakak, Julius Flachsbarth (59. Omed Saeed), Nils Rütten (85. Dario Martinovic), Taras Holyk, Daniel Schaal, Yevhen Didych (11. Yassir Bentassil), Vladyslav Onishchenko - Trainer: Thomas Huhn - Trainer: Farbod Khosravani
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Yannick Neumann, Tim Mais (11. Fahim Momand), Clemens Heinen, Lennard Bär, Lars Radzey, Claudio Rodrigues (70. Valentino Leonardo Pedicillo), Granit Dukaj, Vladyslav Cheltsov, Matthias Wallrafen, Luka Chokhonelidze - Trainer: Sascha Strack
Schiedsrichter: Marcel Cholewa - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Nils Rütten (23. Foulelfmeter), 1:1 Vladyslav Cheltsov (68.), 2:1 Omed Saeed (69.), 2:2 Lars Radzey (84.)
______________________
Wahlscheider SV – SC Volmershoven-Heidgen 2:4
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Juri Landgraf (82. Marcus Rößler), Timo Hohn, Nils Dustin Steimel, Janik Derenbach, Marius Mylenbusch, Moritz Schweinert, Maxim Teichrieb, Peter Fischer (82. Jonathan Weppler), Yannis Köhler, Max Klink - Trainer: Pascale Spies
SC Volmershoven-Heidgen: Jens Renkel, Stefan Eisenburger, Tom Nekes, Lars Grage, Ibrahim Bokhabza, Sebastian Flachmeier, Luca David Clasen (75. Ismail Khaled), Moritz von Häfen, Jona Christopher Schöngen (66. Laurin Hothum), Michael Braun (87. Fabrice Etienne Schumacher), Bilal Abik (91. Tobias Breuer) - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
Schiedsrichter: Markus Gehl - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Bilal Abik (11.), 0:2 Michael Braun (45.+3), 1:2 Max Klink (58.), 1:3 Michael Braun (63.), 2:3 Max Klink (65.), 2:4 Michael Braun (84.)
______________________
1. FC Niederkassel – SV Rot-Weiß Merl 1:3
1. FC Niederkassel: Lennox Friedrich, Damir Tabakovic, Senyo Amouzou-Glipka, Fatih Tuysuz (82. Berkay Cubukcu), Anel Tabakovic, Fabien Dick (86. Georg Steigelmann), Taner Yalcin, Deniz Durmus, David Wolfart (71. Gabriel Schuten), Oguz Yasar (58. Gagik Arutiunian), Boris Kivoma - Trainer: Bülent Basar
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Christopher Preloznik, Moritz Michalarias (77. Gian-Luca Todaro), Abdelilah Bazda (58. Henry Levin Rübo), Sammy Simmo, Ibis Renda, Lionel Lumina (89. Abdallah Ibin Omar Al Khattab Dick), Lourenco da Silva (71. Tim Mathis), Antonio Halfen, Martin Racipovic, Oleksandr Rohozhyn (86. Daniel Loskot) - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
Schiedsrichter: Vitus Weber - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Ibis Renda (26.), 1:1 Boris Kivoma (52.), 1:2 Oleksandr Rohozhyn (76.), 1:3 Sammy Simmo (80.)
______________________
SC Uckerath – SV Niederbachem 2:6
SC Uckerath: Fabio Milicki, Adrian Hotel, Tom Werry, Tim Breuer (46. Henning Blumenauer), Mathis Einheuser (64. Lukas Einheuser), Johannes Grünig, Willy Giese, Niklas Briesovsky, Danny Matzdorf (46. Ben Haider) (67. Liam Ludwig), Jürgen Engbrecht (75. Yasar Balaban), Justin Brück - Trainer: Dietmar Rombach
SV Niederbachem: Niclas Kratzmann, Attila Schlipf (76. Jan Hendrik Hatzfeld), Safak Temel, Hüseyin-Bedran Gül, Wootaek Choi, Jan Schmickler (90. Ali AKbar Mortazawi), Tobias Schreiner, Luka Stjepanovic, Tae-jin Kim, Fabian Kaczmarek (14. Lukas Miebach), Bilal Essayah (75. Mito Toure)
Schiedsrichter: Eric Strohmeier - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Jan Schmickler (20.), 0:2 Bilal Essayah (32.), 1:2 Willy Giese (51.), 1:3 Lukas Miebach (53.), 1:4 Tom Werry (59. Eigentor), 1:5 Lukas Miebach (61.), 2:5 Yasar Balaban (82.), 2:6 Jan Schmickler (90.+1)
______________________