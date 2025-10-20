 2025-10-15T11:43:40.576Z

Spielbericht
Der SV Leuscheid hat Spitzenreiter TuS Oberpleis besiegt.
Der SV Leuscheid hat Spitzenreiter TuS Oberpleis besiegt. – Foto: Christoph Tiroux

Leuscheid schlägt den Spitzenreiter - Buisdorf rasiert Deutz II

Bezirksliga, Staffel 2: Der TuS Oberpleis ist nach der Niederlage gegen den SV Leuscheid nicht mehr ungeschlagen. Auch auf den anderen Plätzen kamen einige spezielle Ergebnisse zustande.

Nun ist es also doch passiert: Nach dem achten Spieltag ist kein Team der Bezirksliga, Staffel 2 mehr ohne Niederlage. Der bislang sehr souveräne Landesliga-Absteiger TuS Oberpleis hat in seinem siebten Spiel zum ersten Mal verloren. Trotzdem bleibt der TuS mit 16 Punkten an der Spitze, direkt danach folgte der TuRa Germania Oberdrees.

SV Leuscheid stoppt Oberpleis-Lauf

Gestern, 15:15 Uhr
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
2
0
Abpfiff

Der SV Leuscheid spielt als Aufsteiger weiterhin eine richtig starke Rolle - der 2:0-Erfolg über Tabellenführer TuS Oberpleis ist ein dickes Ausrufezeichen. Max Engelberth brachte den SVL kurz vor der Pause per Kopf in Führung. Oberpleis kam in Durchgang zwei etwas besser aus der Kabine, den Treffer erzielten aber wieder die Gastgeber. Jannik Künstler traf in der 60. Minute zum 2:0. Die Gelb-Rote Karte für TuS-Mittelfeldmann Jetgzon Krasniqi war sowas wie die Vorentscheidung. Oberpleis bleibt an der Spitze, Leuscheid folgt mit zwei Punkten Abstand auf Rang vier.

Deutz-Reserve geht in Buisdorf unter

Gestern, 15:15 Uhr
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
7
1
Abpfiff

Auch die SV Deutz 05 II war als Aufsteiger sehr gut gestartet, strauchelt aktuell aber etwas. Vor einer Woche gab es das 1:6 gegen den 1. FC Niederkassel, nun sogar ein 1:7 beim TuS Buisdorf. Max Müller und Yusuf Salih Kilicaslan sorgten gegen Ende der ersten Halbzeit für die 2:0-Pausenführung. Julius Hübgen und Gentjan Gashi legten die TuS-Treffer drei und vier nach. In der 69. Minute gelang Deutz in Person von Tim Wilking zwar der Ehrentreffer, Müller, Finn Töller und Felix Schamberg besiegelten aber die klare 1:7-Pleite der Deutz-Reserve. Buisdorf ist mit 14 Punkten Dritter, Deutz steht mit zwölf Zählern immer noch auf einem guten achten Platz.

Die weiteren Spiele des 8. Spieltags

Gestern, 15:00 Uhr
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
3
0
Abpfiff

FC Hertha Rheidt – Marokkanischer SV Bonn 3:0
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Leon Pagels (87. Ayman Bouskouchi), Elis Zulfic (84. Yulian Bilousov), Tarek Laghzaoui Charrad, Harlain-Mimbo Mimbala, Thaoufik Zakari, Chalid Ben Ghouma (55. Noah Meyer), Fabian Decker (79. Sigert Novaku), Lars Krahe (63. Tim Rothe) - Trainer: Benedict Habroune
Marokkanischer SV Bonn: Manuel Kurth, Abdelhak Adel Adni, Soufian Ben Amar, Mucteba Dogan, Dhrgam Alshebani, Hamza Asaad Allah Ayari, Ronay Cöcel (71. Adnan Bouskouchi), Aboubakr Mohammed Salih Isdayrah (71. Mohamed Ayad), Bilal Acharki (77. Alejandro Albaida Aroca), Abdullah El Leithy (61. Albara Mohamed Elforjani), Volkan Kartal (61. Bilal Yousfi) - Trainer: Mesih Celik
Schiedsrichter: Lukas Wenz (Köln) - Zuschauer: 69
Tore: 1:0 Leon Pagels (50.), 2:0 Elis Zulfic (65.), 3:0 Elis Zulfic (66.)

______________________

Gestern, 15:30 Uhr
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
2
2
Abpfiff

FC Blau-Weiß Friesdorf – VfR Hangelar 2:2
FC Blau-Weiß Friesdorf: Serhii Lukash, Argent Thaqaj, Mark Kwarteng, Sami Berhausen, Mouhanad Aldakak, Julius Flachsbarth (59. Omed Saeed), Nils Rütten (85. Dario Martinovic), Taras Holyk, Daniel Schaal, Yevhen Didych (11. Yassir Bentassil), Vladyslav Onishchenko - Trainer: Thomas Huhn - Trainer: Farbod Khosravani
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Yannick Neumann, Tim Mais (11. Fahim Momand), Clemens Heinen, Lennard Bär, Lars Radzey, Claudio Rodrigues (70. Valentino Leonardo Pedicillo), Granit Dukaj, Vladyslav Cheltsov, Matthias Wallrafen, Luka Chokhonelidze - Trainer: Sascha Strack
Schiedsrichter: Marcel Cholewa - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Nils Rütten (23. Foulelfmeter), 1:1 Vladyslav Cheltsov (68.), 2:1 Omed Saeed (69.), 2:2 Lars Radzey (84.)

______________________

Gestern, 15:15 Uhr
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
2
4
Abpfiff

Wahlscheider SV – SC Volmershoven-Heidgen 2:4
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Juri Landgraf (82. Marcus Rößler), Timo Hohn, Nils Dustin Steimel, Janik Derenbach, Marius Mylenbusch, Moritz Schweinert, Maxim Teichrieb, Peter Fischer (82. Jonathan Weppler), Yannis Köhler, Max Klink - Trainer: Pascale Spies
SC Volmershoven-Heidgen: Jens Renkel, Stefan Eisenburger, Tom Nekes, Lars Grage, Ibrahim Bokhabza, Sebastian Flachmeier, Luca David Clasen (75. Ismail Khaled), Moritz von Häfen, Jona Christopher Schöngen (66. Laurin Hothum), Michael Braun (87. Fabrice Etienne Schumacher), Bilal Abik (91. Tobias Breuer) - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
Schiedsrichter: Markus Gehl - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Bilal Abik (11.), 0:2 Michael Braun (45.+3), 1:2 Max Klink (58.), 1:3 Michael Braun (63.), 2:3 Max Klink (65.), 2:4 Michael Braun (84.)

______________________

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
1
3
Abpfiff

1. FC Niederkassel – SV Rot-Weiß Merl 1:3
1. FC Niederkassel: Lennox Friedrich, Damir Tabakovic, Senyo Amouzou-Glipka, Fatih Tuysuz (82. Berkay Cubukcu), Anel Tabakovic, Fabien Dick (86. Georg Steigelmann), Taner Yalcin, Deniz Durmus, David Wolfart (71. Gabriel Schuten), Oguz Yasar (58. Gagik Arutiunian), Boris Kivoma - Trainer: Bülent Basar
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Christopher Preloznik, Moritz Michalarias (77. Gian-Luca Todaro), Abdelilah Bazda (58. Henry Levin Rübo), Sammy Simmo, Ibis Renda, Lionel Lumina (89. Abdallah Ibin Omar Al Khattab Dick), Lourenco da Silva (71. Tim Mathis), Antonio Halfen, Martin Racipovic, Oleksandr Rohozhyn (86. Daniel Loskot) - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
Schiedsrichter: Vitus Weber - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Ibis Renda (26.), 1:1 Boris Kivoma (52.), 1:2 Oleksandr Rohozhyn (76.), 1:3 Sammy Simmo (80.)

______________________

Gestern, 15:15 Uhr
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
SV Niederbachem
SV NiederbachemNiederbachem
2
6
Abpfiff
+Video

SC Uckerath – SV Niederbachem 2:6
SC Uckerath: Fabio Milicki, Adrian Hotel, Tom Werry, Tim Breuer (46. Henning Blumenauer), Mathis Einheuser (64. Lukas Einheuser), Johannes Grünig, Willy Giese, Niklas Briesovsky, Danny Matzdorf (46. Ben Haider) (67. Liam Ludwig), Jürgen Engbrecht (75. Yasar Balaban), Justin Brück - Trainer: Dietmar Rombach
SV Niederbachem: Niclas Kratzmann, Attila Schlipf (76. Jan Hendrik Hatzfeld), Safak Temel, Hüseyin-Bedran Gül, Wootaek Choi, Jan Schmickler (90. Ali AKbar Mortazawi), Tobias Schreiner, Luka Stjepanovic, Tae-jin Kim, Fabian Kaczmarek (14. Lukas Miebach), Bilal Essayah (75. Mito Toure)
Schiedsrichter: Eric Strohmeier - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Jan Schmickler (20.), 0:2 Bilal Essayah (32.), 1:2 Willy Giese (51.), 1:3 Lukas Miebach (53.), 1:4 Tom Werry (59. Eigentor), 1:5 Lukas Miebach (61.), 2:5 Yasar Balaban (82.), 2:6 Jan Schmickler (90.+1)

______________________

>>> Das ist die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2

