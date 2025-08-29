Leuna gewinnt Offensivspektakel, nächste Aufsteiger schockt Zeitz

Der erste Spieltag der LOTTO-Landesliga Süd sorgte für so manche Überraschungen - nicht nur mit dem TSV Rot-Weiß Zerbst als ersten Tabellenführer der neuen Saison. Ihre Pole Position mussten die Zerbster am zweiten Spieltag aber abgeben.

Nach dem Derbysieg über den CFC Germania (2:1) zum Auftakt hat die SG Reppichau auch ihre zweite Landesliga-Partie gewonnen. Erneut mit 2:1 setzten sich die Reppichauer am Freitagabend beim SV Rot-Weiß Kemberg durch. Dabei hatte Joel Schulze die Hausherren früh in Führung gebracht (4.). Allerdings sorgte Jacub Nowakowski für den schnellen Ausgleich (15.) - und Yehor Petrov kurz vor dem Ende für den Dreier der Gäste (88.), die damit als einziges Team mit noch perfekter Bilanz nach zwei Partien an der Spitze stehen.

---

Kein Sieger im Duell Absteiger gegen Aufsteiger! Mit einem 1:1-Unentschieden trennten sich am Freitagabend der CFC Germania 03 und der VfB Gräfenhainichen. Nach der Gästeführung durch Eric Krogmann (42.) und einem Platzverweis gegen CFC-Verteidiger Wiktor Rekas (44.) glich Bodan Skyba kurz nach dem Seitenwechsel für die Köthener aus (52.). Dabei blieb es trotz allerhand hochkarätiger Gelegenheiten auch bis zum Schluss. ---

Mit einem 1:1-Remis teilten sich der TSV Blau-Weiß Brehna und der FSV Bennstedt am Samstag die Zähler. Ilya Polishchuk hatte die Hausherren zur Pause in Führung gebracht, Sebastian Schaffrath glich für die Gäste aus. Brehna steht damit bei vier Zählern. Für die Bennstedter war es das zweite Unentschieden im zweiten Saisonspiel. ---

Mit 6:4 hatte der TSV Rot-Weiß Zerbst zum Auftakt gegen Brachstedt spektakulär gewonnen, mit 3:6 mussten sich die Zerbster am zweiten Spieltag ebenso spektakulär geschlagen geben. Die Doppelpacker Oskar Zorn und Maximilian Piehler führten den TSV Leuna, die ihres Zeichens mit einem 0:0 gestartet waren, zum torreichen Heimerfolg. ---

Im Landespokal der Saison 2016/17 hatten sich die LSG Lieskau einmal gegenübergestanden. Die Lieskauer damals als Kreisoberligist, die nach Verlängerung mit 1:0 siegreichen Piesteritzer als Verbandsligist. Am Sonnabend trafen sich beide Teams in der Landesliga Süd wieder - und wieder waren die Piesteritzer siegreich. Dennis Wendt und Mattis Becker erzielten die Tore zum 2:0-Heimsieg. ---

Bis in die Schlussphase sahen die Zuschauer ein enges Duell zwischen der SG Blau-Weiß Brachstedt und dem SC Naumburg. In den letzten Minuten der Partie sorgten die Gäste dann allerdings für klare Verhältnisse: Nach der Führung durch Niclas Fiedler kurz vor der Stundenmarke schraubten Laurens Zintsch (83.), Max Schlegelberger (86.) und erneut Fiedler (90.) das Ergebnis spät in die Höhe. ---

Nach der Niederlage in Gräfenhainichen will sich der 1. FC Zeitz nicht vom nächsten Aufsteiger überraschen lassen. Am Sonnabend hat der Vizemeister den SV Blau-Weiß Farnstädt zu Gast. Immerhin: Seit 2007 verloren die Zeitzer keines der sieben Heimspiele gegen Farnstädt. Nach dem Aus im Landespokal und der Niederlage zum Auftakt will die Elf von Maik Kunze in die Erfolgsspur. ---

Mit Unentschieden waren Turbine Halle (0:0) und der SV Edelweiß Arnstedt (1:1) in die neue Saison gestartet. Dass beide Teams aber auch Spektakel können, hat das Rückspiel der vergangenen Serie bewiesen: Im Juni besiegte Turbine die Edelweißen mit 5:3. Nun kommt es in der neuen Spielzeit zum schnellen Wiedersehen.

