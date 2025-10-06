Leu tauscht C-Klasse mit Landesliga und brilliert: „Habe Fußball früher fast alles untergeordnet“

Karlsfeld – Was für eine Geschichte! Der Fußball-Landesligist Eintracht Karlsfeld hat sich am Freitagabend gegen den Tabellenzweiten TSV 1860 Rosenheim ein 1:1 erkämpft – und das unter kuriosen Umständen. Denn sieben (!) Torhüter aus der ersten, zweiten und dritten Mannschaft standen aus den verschiedensten Gründen nicht zur Verfügung. Gut, dass es in der vierten Mannschaft noch einen gibt, der weiß, wie man Bälle hält: Martin Leu, 28 Jahre alt, früher Torhüter in der Bundesliga-U19 von Hansa Rostock und mit Oberliga-Erfahrung ausgestattet, inzwischen nun Feldspieler.

„Ich teile das Leben in Phasen ein. Es gab eine Phase, in dem ich dem Fußball fast alles untergeordnet habe”, erzählt Leu, der realistische Aussichten auf einen Profivertrag hatte. Doch er entschied sich für ein Studium, die Prioritäten verschoben sich. Als er nach München zog und in Karlsfeld arbeitete, wechselte er zur Eintracht, wo er in der vierten Mannschaft im Feld spielt – und Spaß hat.

Als das Landesliga-Trainerteam mit Florian Beutlhauser, Christoph Traub und Fabio Meikis nun aufgrund der Notlage anklopfte, sagte Leu direkt zu. Zwei Trainingseinheiten in der Woche reichten, um ihn fit für das Landesliga-Duell gegen Rosenheim zu machen.

„Ich habe gleich in der Anfangsphase eine Ecke runtergeholt. Das war gut fürs Gefühl. Ich habe gesehen: Es funktioniert noch”, so Leu. Er hielt, was zu halten war – und das war einiges, denn Rosenheim trat dominant auf. Die Eintracht verteidigte zwar kompakt, dennoch segelten Flanken in den Strafraum und Fernschüsse aufs Tor.

Ex-U19-Bundesliga-Keeper Leu fast unbezwingbar gegen 1860 Rosenheim

Doch Leu war in Hälfte eins nicht zu bezwingen. „Martin hat richtig gut gehalten und Ruhe ausgestrahlt. Man hat direkt gesehen, dass er es kann“, lobte Beutlhauser. Einmal waren Leu und die Eintracht-Defensive im Glück, als kurz vor der Pause ein Rosenheimer freistehend das Tor verfehlte.

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild: Rosenheim hatte die Spielkontrolle, Karlsfeld hielt mit Leidenschaft dagegen – bis in die 80. Minute erfolgreich. Da traf Edis Muhameti nach einem Steckpass zum 0:1.

Doch nur zwei Minuten später antwortete die Eintracht: Nach einem Freistoß landete der Ball bei Jonas Kuhn, der aus kurzer Distanz zum 1:1 einschob. Dabei blieb es – auch weil Leu kein zweites Mal zu bezwingen war.