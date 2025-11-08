Letztes Vorrundenspiel führt SVE nach Rodalben

Es ist der letzte Vorrundenspieltag, der SVE reist zum Aufsteiger FC Rodalben II. Die Mannschaft aus der Lindersbach hat sich gut in der neuen Klasse etabliert und belegt in der Tabelle den 9. Platz. 19 Punkte bei einem Torverhältnis von 24:31 konnten bisher gesammelt werden. Bei dem Gegner ist, ähnlich wie beim SVE, ein Auf und Ab zu beobachten. Gerade in Heimspielen ist die Rodalber Zweitvertretung besonders stark. So konnte zum Beispiel dem Meisterschafts-Topfavoriten Waldfischbach mit einem 1:1-Unentschieden Punkte abgeknöpft werden. Auswärts hagelte es dagegen auch schon mal eine 0:7-Pleite in Merzalben. Bester Torjäger ist Christian Dully mit bisher 8 Treffern. Auf ihn muss die SVE-Abwehr ein besonderes Augenmerk richten, erzielte er in der letzten Saison gleich 43 Tore und wurde er auch in den letzten drei Spielen in der Bezirksligamannschaft des FCR eingesetzt. Die Mannschaft des SVE wird gefordert sein. Tabellarisch liegen beide Teams punktgleich beieinander, jedoch offenbarte das Team der beiden Spielertrainer #KH7 Kai Hildebrandt und #AS12 Alexej Schwindt in der Fremde große Schwächen. In den bisherigen sieben Auswärtsbegegnungen gelang bisher kein einziger Sieg. Dies soll sich nach dem Willen der Trainer natürlich am morgigen Sonntag ändern. Hierzu muss die Mannschaft vollkonzentriert zu Werke gehen und über sich hinaus wachsen. Das die Mannschaft es kann hat sie mehrfach bewiesen.