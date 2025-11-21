Letztes Viertelfinalspiel im Niederrheinpokal steigt erst im Februar

Im Normalfall hätte das Viertelfinale im Niederrheinpokal zwischen RW Oberhausen und dem 1. FC Bocholt bereits über die Bühne gehen sollen, doch da die Kleeblätter ihr Achtelfinale gegen den VfB Homberg (2:1) terminbedingt erst am vergangenen Samstag austragen konnten, wird nun auch deren nächstes Spiel verlegt – und zwar ins neue Jahr.

Zum Gästekontingent schreiben die Oberhausener folgendes: "Am kommenden Donnerstag und Freitag (27. und 28. November, 14-18 Uhr) werden die Tickets für die Partie in Bocholt im RWO-Fanshop an der Lindnerstraße verfügbar sein. Sollten nach den beiden Vorverkaufstagen noch Resttickets erhältlich sein, können diese auch beim Liga-Heimspiel gegen den 1.FC Bocholt am Samstag (29. November, 14 Uhr) im Fanshop erworben werden. Angeboten werden ausschließlich Stehplatz-Tickets. Eine Tageskasse wird es nicht geben, Tickets müssen also im Vorverkauf erworben werden."

Die Regionalliga West wird zu diesem Zeitpunkt schon wieder voll im Rollen sein. Planmäßig sollte die Viertelfinalpartie zwischen dem 23. und 24. Spieltag stattfinden. Der Gewinner der Partie darf sich schließlich exakt vier Wochen später im Halbfinale mit Drittligist MSV Duisburg messen.