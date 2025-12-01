Letztes Spiel vor der Winterpause – ein starker Abschluss

Bevor es in die Winterpause gehen sollte empfing die SpVgg Erdweg die AEG Dachau bereits zum Rückrundenspiel.

Die Gäste erwischten den deutlich besseren Start. Über ihre linke Angriffsseite kamen sie in den ersten 15 Minuten gleich mehrere Male gefährlich durch und sorgten für Unruhe im Erdweger Strafraum. Erdweg agierte in der Rückwärtsbewegung zu inkonsequent und verlor die Bälle im Spielaufbau zu schnell. Folgerichtig fiel der Gegentreffer in der 14. Minute.

Weckruf – Erdweg übernimmt die Kontrolle

Der Rückstand wirkte wie ein Signal. Mit einer kleinen taktischen Anpassung stabilisierte sich Erdweg zusehends und übernahm ab Minute 20 komplett das Spielgeschehen. Der Ausgleich war somit hochverdient. Eine Hereingabe von Daniel Mayr segelte zunächst ohne Abnehmer durch den Strafraum, doch Satuk Can machte den Ball noch einmal scharf und legt auf Korbinian Göttler zurück. Dieser schlenzte den Ball technisch anspruchsvoll aus der Strafraumecke ins lange Kreuzeck – 1:1 nach 38 Minuten.

Schnelle Kombination – Erdweg dreht das Spiel

Erdweg drückte weiter und wollte unbedingt noch vor dem Pausenpfiff in Führung gehen. Das gelang effektiv über nur drei Stationen:

Anton Burghart öffnete das Spiel aus der eigenen Hälfte mit einem Pass auf Niklas Lehmann, der sofort einen perfekten Diagonalball in den Lauf von Satuk Can spielte. Dieser verarbeitete die Kugel mustergültig und jagte sie aus dem Halbfeld mit einem wuchtigen Schuss ins lange Eck – 2:1 (42.).

AEG zeigte sich daraufhin zunehmend nervös – nicht nur sportlich. Wie schon im Hinspiel kam es zu mehreren unschönen Aktionen: Beleidigungen in Richtung Erdweg-Spieler, eine Tätlichkeit abseits des Balles und harte Fouls. Vom Unparteiischen gesehen und mit einer 10-Minuten Strafe geahndet wurde aber lediglich ein grobes Einsteigen von Savvidis.

Erdweg bleibt cool, nutzt die Überzahl – 3:1 direkt nach Wiederanpfiff

In Überzahl kam Erdweg druckvoll aus der Pause. Die Mannschaft schnürte die Gäste tief hinten ein und ließ den Ball geduldig durch die eigenen Reihen laufen. Der Lohn kam schnell: Korbinian Göttler fasste sich aus 18 Metern ein Herz und traf trocken zum 3:1 (49.). Erdweg kontrollierte weiter die Partie mit langen Ballbesitzphasen und klarem Positionsspiel.

Lehmann setzt den Schlusspunkt – überzeugender 4:1-Heimsieg

Die endgültige Entscheidung fiel in der 66. Minute: Niklas Lehmann bekam den Ball halblinks vor dem Strafraum, zog nach innen und schlenzte das Leder technisch stark ins lange Eck – 4:1, der Endstand. In der Folge spielte Erdweg die Führung souverän herunter, ließ kaum Chancen zu und behielt auch in der weiterhin hitzigen Atmosphäre auf dem Platz einen kühlen Kopf.

Fazit:

Ein schwerer Beginn, dann aber ein reifer und spielerisch starker Auftritt der SpVgg Erdweg. Nach dem frühen Gegentor übernahm die Mannschaft komplett die Kontrolle, drehte das Spiel und gewann völlig verdient mit 4:1.