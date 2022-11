Letztes Spiel vor der Winterpause SV Elversberg: Jahresabschluss zu Hause gegen SC Freiburg II

Eine Partie steht in der 3. Liga noch an, bevor es in die Winterpause 2022/2023

geht – und die SV Elversberg erwartet dabei in der heimischen URSAPHARM-

Arena zum Abschluss noch mal ein richtiges Spitzenspiel. Als Tabellenführer

empfängt die Mannschaft von Trainer Horst Steffen an diesem Samstag, 13. November,

den Tabellenzweiten SC Freiburg II. Das Heimspiel in der URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde (Lindenstr., Spiesen-Elversberg) wird um

14.00 Uhr angepfiffen.

Die Gäste aus dem Breisgau konnten gerade erst gestern durch den 2:0-Sieg

gegen den TSV 1860 München den zweiten Tabellenplatz in der 3. Liga

übernehmen, diese Punkte eingerechnet sammelte die U23 zuletzt 13 Punkte

aus fünf Spielen – ein Erfolg, der „kein Zufall“ ist, wie SVE-Trainer Steffen sagt:

„Sie spielen wirklich sehr kontant und gut. Es ist immer wieder bemerkenswert,

wie viele Jungs in Freiburg aus der Jugend kommen und dann in der Liga

ordentlich reinfinden. Man sieht, dass dort über kontinuierliche Arbeit richtige

Qualität entsteht. Freiburg hat eine gute Mannschaft mit guten Abläufen, damit

wartet eine enorme Aufgabe auf uns.“ Eine Aufgabe zum Jahresabschluss, die

die Elv aber annehmen und erfolgreich bewältigen will. „Freiburg überzeugt mit

seiner Spielweise, gegen München haben sie auch zwei schöne Tore erzielt.

Aber wir wollen alle dieses Jahr mit einem positiven Erlebnis beenden und

streben den Heimsieg an“, sagt SVE-Mittelfeldspieler Thore Jacobsen: „Ich

freue mich einfach auf das Spiel.“

Dass es zum Abschluss 2022 noch mal ein Topduell wird, ist umso schöner. „Es

gibt noch mal ein Spitzenspiel für die Fans, die uns unterstützen. Ich gehe

davon aus, dass beide Mannschaften wirklich Fußball spielen und nach vorne

spielen wollen. Es wird sicher ein interessantes Spiel werden, auch für unsere

Zuschauer“, sagt Horst Steffen. Im SVE-Kader werden weiterhin die

Langzeitverletzten sowie Kevin Conrad und Luca Schnellbacher fehlen. Auch

Semih Sahin, der sich im Auswärtsspiel in Bayreuth verletzt hat und

ausgewechselt werden musste, kann nicht mitwirken. Aktuell besteht der

Verdacht einer Syndesmose-Verletzung, weitere Untersuchungen laufen aber

noch.

Was die Verkehrsregelung betrifft, wird am Spieltag lediglich die Waldstraße in

Elversberg als Einbahnstraße in Richtung Heinitz eingerichtet. Der Park&Ride-

Parkplatz in Heinitz ist für die Zuschauer am Samstag wieder geöffnet, ab zwei

Stunden vor dem Spiel bis zwei Stunden nach dem Spiel wird ein kostenloser

Shuttle-Service zum Stadion und zurück angeboten.