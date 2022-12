Letztes Spiel im Jahr 2022

Zum letzten Spiel im Jahr 2022 mussten die Damen des TSV Steinhaldenfelds nach Oberbrüden.

Obwohl man dieses Mal aus dem Vollem Schöpfen konnte und mit 15 Damen zum Spiel anreiste, stand das Spiel unter keinem guten Stern. Es fing damit an, dass man sich auf einen noch gefrorenen Platz aufwärmen musste und ging damit weiter, dass der Schiedsrichter die Spielerinnen mit abgeklebten Piercing nicht auflaufen ließ. Hier sollte sich der WFV Gedanken machen, ob diese Auslegung in der heutigen Zeit noch Sinn macht. Durch diese Hektik vor dem Spiel kamen unsere Damen leider nicht ins Spiel. Durch die körperbetonte und ruppige Gangart der Heimmannschaft fand auch zu Beginn des Spieles kein guter Spielaufbau statt und so verlor man viel zu früh den Ball und musste immer wieder Ball und Gegner hinterherlaufen. Nachdem man dann auch noch Verletzungsbedingt die Abwehr neu sortieren musste, konnte die Heimmannschaft das Durcheinander nutzen und ging mit 1:0 in Führung. Mit diesem knappen Rückstand ging es dann in die Halbzeitpause. Nach dem Pausentee wurde das Spiel von unseren Damen dann besser, jedoch hatte man immer noch das Gefühl, dass man nur mit angezogener Handbremse spielte. Nur selten wurde der Ball über mehrere Stationen in den eigenen Reihen gehalten. Auch die sonst so starken Außenbahnen kamen mit dem rutschigen Geläuf nicht zurecht und konnten sich nur selten gegen ihre Gegenspielerinnen durchsetzen. Nach rund 20 Minuten in der zweiten Halbzeit war es mal wieder so weit. Durch einen Sonntagsschuss erhöhte Oberbrüden auf 2:0. Nun waren unsere Damen wach und erhöhten den Druck und dominierten das Spiel. Leider kam dieser Energieschub zu spät. So konnte man in der 88 Minute durch Klara Saumweber noch zum 2:1 verkürzen, schaffte es aber nicht noch einen Punkt mit nach Steinhaldenfeld zu nehmen. In solchen Spielen merkt man dann doch, dass wir mit einer sehr jungen Mannschaft antreten.