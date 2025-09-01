Letztes Spiel für Timo Beermann

Nach über 160 Pflichtspielen für den VfL Osnabrück bekommt Timo Beermann ein Abschiedsspiel – unter Flutlicht und mit vielen Wegbegleitern.

Am Freitag, den 10. Oktober 2025, sagt Timo Beermann offiziell „Tschüss“. Der Innenverteidiger, in Ostercappeln aufgewachsen und langjähriger Kapitän des VfL, beendet seine Karriere mit einem Abschiedsspiel an der Bremer Brücke.

Die „VfL-Allstars“ treffen dabei auf das Team „Eule & Friends“, in dem zahlreiche ehemalige Mitspieler und Freunde Beermanns auflaufen. Schon bekannt ist die Teilnahme von Gaetano Manno, Sven Köhler, Arne Feick und John Verhoek.