Letztes Spiel des Jahres für den SV Union Lohne Lohner sind seit vier Spielen ungeschlagen

⚽️FUSSBALL: Letztes Spiel des Jahres in Nordhorn

Im letzten Spiel des Jahres 2022 ist unsere erste Fußball Seniorenmannschaft am Freitag Abend um 19:30 Uhr zu Gast beim VfL Weiße Elf Nordhorn. Das Team von Alo Weusthof will sich nach vier ungeschlagenen Spielen mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause verabschieden. Kommt vorbei und unterstützt unseren Verein!