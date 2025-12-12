 2025-12-03T05:51:34.672Z

Letztes Spiel des Jahres abgesagt

SV Wilhelmshaven verabschiedet sich in die Winterpause

Es war absehbar, nun ist es offiziell: Auch das für Samstag angesetzte Auswärtsspiel des SV Wilhelmshaven beim TSV Wetschen fällt den widrigen Platzbedingungen zum Opfer. Damit ist das Fußballjahr 2025 für das Team von David Jahdadic beendet – der SVW geht mit 29 Punkten aus 14 Spielen in die Winterpause.

Die Absage des letzten Spiels ist sportlich zwar bedauerlich, doch aus planerischer Sicht schafft sie frühzeitig Klarheit: Der SV Wilhelmshaven geht verdient mit einem positiven Gefühl in die Pause – und wird 2026 mit neuem Schwung in die Rückrunde starten.

Mit acht Siegen, fünf Unentschieden und nur einer Niederlage spielte der SV Wilhelmshaven bislang eine starke Saison und überwintert in direkter Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Besonders beeindruckend war dabei die defensive Stabilität, gepaart mit stetig wachsender Offensivkraft. In den letzten Spielen zeigte sich die Jahdadic-Elf in bestechender Form – gekrönt vom 4:0 gegen den FC Verden 04.

redAutor