Letztes Spiel des Jahres abgesagt

Die Absage des letzten Spiels ist sportlich zwar bedauerlich, doch aus planerischer Sicht schafft sie frühzeitig Klarheit: Der SV Wilhelmshaven geht verdient mit einem positiven Gefühl in die Pause – und wird 2026 mit neuem Schwung in die Rückrunde starten.

Mit acht Siegen, fünf Unentschieden und nur einer Niederlage spielte der SV Wilhelmshaven bislang eine starke Saison und überwintert in direkter Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Besonders beeindruckend war dabei die defensive Stabilität, gepaart mit stetig wachsender Offensivkraft. In den letzten Spielen zeigte sich die Jahdadic-Elf in bestechender Form – gekrönt vom 4:0 gegen den FC Verden 04.