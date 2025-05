Letztes Spiel der SpVgg. Haberskirchen in der Saison 24/25

Zum letzten Spiel der Saison reist die SpVgg. Haberskirchen am kommenden Samstag zur SG Tann/Reut.

Das Spiel hat keine Bedeutung mehr für den Ausgang der Liga, da Haberskirchen seit 3 Spieltagen gesichert ist und die SG Tann/Reut leider schon sicher als Absteiger feststeht.



Die SG Tann/Reut begann die Saison gut, mit 2 Siegen, konnte aber seit dem dritten Spieltag keinen Dreier mehreinfahren. Trotz einiger Nachverpflichtungen im Winter schaffte man nicht den Turnaround und muss somit den bitteren Gang in die A-Klasse antreten. In Hinrundenspiel konnte die SpVgg. Haberskirchen einen knappen und schmeichelhaften 4 – 3 Sieg einfahren.

Für die SpVgg. Haberskirchen geht eine Saison zu Ende, die schwierig begann. Bis zum Trainingsauftakt hatte man keinen Trainer. Letztendlich coachten der sportliche Leiter Markus Leitl, Vorstand Martin Schmid und der im Laufe der Vorbereitung als Spielertrainer dazustossende Dominik Riemer die Mannschaft. Zusammen mit der Mannschaft bildete man eine Einheit, die eine sehr gute Hinrunde spielte. Leider konnte man die Ergebnisse in der Rückrunde nicht bestätigen. Dies lag aber auch an vielen Verletzungen von wichtigen Spielern. Am Ende steht eine solide Runde, in der die Mannschaft sicher die Klasse gehalten hat. Betrachtet man die Ausgangslage, kann das als Erfolg gewertet werden. Jetzt liegt es an der Mannschaft, die Runde mit einem Erfolg abzuschließen und so mit einem guten Gefühl in die verdiente Sommerpause zu gehen.

Die Zweite Mannschaft baut zum Ende hin deutlich ab und liegt so hinter den Erwartungen zurück.