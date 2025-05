Letztes Spiel als Meister beim Zweiten

Für die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken endet am Sonntag eine herausragende Runde. Mit dem Auswärtsspiel in Schweich als Gast des aktuellen Tabellenzweiten TuS Issel (13 Uhr, Kunstrasenplatz im Schulzentrum, Dietrich-Bonhoeffer-Str.) ) geht eine Saison zu Ende, in der es nur eine Niederlage gab - und die war im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München.

Eine komplette Runde ohne Niederlage, getrübt nur durch eine einzige Pleite - und das gegen den FC Bayern München im DFB-Pokal, besser hat wohl noch kein Team des 1. FC Saarbrücken eine Saison beendet. Zur Krönung fehlt nun nur noch ein Erfolg beim TuS Issel, derzeit "schärfster" Verfolger der FCS-B-Juniorinnen. Aber selbst die Moselaner liegen 10 Punkte zurück, gehen aber sicher als Vizemeister ins Ziel. Am Sonntag (13 Uhr, Kunstrasenplatz Schulzentrum Dietrich-Bonhoeffer-Str.) stehen sich beide Teams in Schweich gegenüber - und das FCS-Team will auch im letzten Ligaspiel den Nimbus wahren. "Wir sind weiter ohne Punktverlust, haben alles gewonnen und das wollen wir nun auch beibehalten, wir könnten eine perfekte Saison spielen. Wir kennen sie aber aus dem Hinspiel und wissen, dass es schwer wird, dort auch noch mal zu gewinnen. Sie sind offensiv ziemlich gut, haben mit uns die meisten Treffer in der Meisterrunde erzielt. Es ist noch mal eine reizvolle Aufgabe. Wir müssen um Jana Krieger bangen, die erkältet ist. Ansonsten fehlen nur die Langzeitverletzten. Wir wollen jetzt auch den letzten sieg einfahren", sagte Trainer Tobias Grimm zwei tage vor dem Spiel.