Letztes Regionalligaspiel des Jahres in Worms 1.FC Saarbrücken: Frauen wollen am Spitzenduo dranbleiben

Für die Frauen des 1. FC Saarbrücken endet das Fußball-Jahr 2022 am Sonntag (14 Uhr, Kunstrasenplatz an der EWR-Arena, Alzeyer Str.) mit einem Auswärtsspiel beim Abstiegskandidaten VfR Wormatia Worms. Das FCS-Team ist aufgrund zweier Niederlagen vor dem 8:0-Kantersieg über den SV Bardenbach in der Nibelungenstadt zum Siegen verpflichtet, will es die kleine Chance auf die Meisterschaft und die damit verbundene Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Zweiten Bundesliga wahren. Fünf Punkte beträgt der Abstand zu Spitzenreiter SV Elversberg, der aber genauso wie der Tabellenzweite TSV Schott Mainz (vier Zähler mehr) ein 'spiel weniger ausgetragen hat. Da beide noch am übernächsten Wochenende aufeinandertreffen, wird sich der Abstand auf jeden Fall noch erhöhen. "Wir wollen das letzte Spiel jetzt auch noch erfolgreich gestalten. Wie Elversberg und Mainz spielen können wir nicht entscheiden. Die Runde ist dann aber auch noch lang, wir spielen noch gegen beide Teams das Rückspiel in Saarbrücken. Deshalb wollen wir mit einem Sieg in Worms den Abstand wahren und mit einem Erfolg in die Pause gehen", sagt Trainer Taifour Diane. Allerdings wird es einige Änderungen geben. Leonie Stöhr kommt nach einer Sperre zurück, Jenny Klein hat wieder trainiert, dafür drohen Lilly Kintzig und Marie Steimer auszufallen. Hannah Wünsche und Lisa Mayer fallen sowieso noch aus.