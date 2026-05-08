Letztes Regionalliga-Heimspiel: Die Zeichen stehen auf Abschied

Andy Wagner sagt nach sechs sehr erfolgreichen Jahren Servus am Reißinger Bach. – Foto: Paul Hofer

Es ist vorbei - nach menschlichem Ermessen. Die SpVgg Hankofen-Hailing hat zwei Spieltage vor Saisonende in der Regionalliga Bayern sechs Zähler Rückstand und eine um 30 Tore schlechtere Tordifferenz, die bei Punktgleichheit entscheidet, auf die SpVgg Greuther Fürth II, die einen Relegationsrang einnimmt. Schon vergangene Woche nach dem 1:1 in Aubstadt haben die Verantwortlichen den Abstieg im Grunde eingestanden, es bleibt noch ein letzter, allerdings auch ganz dünner Strohhalm: Steigen die Profis der SpVgg Greuther Fürth aus der 2. Liga ab, würde die Profireserve automatisch ans Tabellenende gesetzt werden und stünde als Absteiger in die Bayernliga fest. Dann müsste Hankofen in den ausstehenden beiden Partien "nur" vier Zähler auf Aschaffenburg aufholen und würde sich dann doch noch in die Relegation retten. Also, sehr viel Schützenhilfe ist nötig, und die SpVgg muss ja erst einmal ihre Spiele gegen die Topteams Illertissen und 1. FC Nürnberg II gewinnen...

Vielmehr stehen die Zeichen daher auf Abschied! Zumal mit Andreas Wagner und Samuel Pex zwei Gesichter des Vereins der vergangenen Jahre ihr letztes Heimspiel absolvieren. Auch Florian Sommersberger und Patrick Choroba werden beispielsweise in der kommenden Spielzeit nicht mehr dabei sein.