Letztes Regionalliga-Heimspiel: Die Zeichen stehen auf Abschied

Es ist vorbei - nach menschlichem Ermessen. Die SpVgg Hankofen-Hailing hat zwei Spieltage vor Saisonende in der Regionalliga Bayern sechs Zähler Rückstand und eine um 30 Tore schlechtere Tordifferenz, die bei Punktgleichheit entscheidet, auf die SpVgg Greuther Fürth II, die einen Relegationsrang einnimmt. Schon vergangene Woche nach dem 1:1 in Aubstadt haben die Verantwortlichen den Abstieg im Grunde eingestanden, es bleibt noch ein letzter, allerdings auch ganz dünner Strohhalm: Steigen die Profis der SpVgg Greuther Fürth aus der 2. Liga ab, würde die Profireserve automatisch ans Tabellenende gesetzt werden und stünde als Absteiger in die Bayernliga fest. Dann müsste Hankofen in den ausstehenden beiden Partien "nur" vier Zähler auf Aschaffenburg aufholen und würde sich dann doch noch in die Relegation retten. Also, sehr viel Schützenhilfe ist nötig, und die SpVgg muss ja erst einmal ihre Spiele gegen die Topteams Illertissen und 1. FC Nürnberg II gewinnen...
Vielmehr stehen die Zeichen daher auf Abschied! Zumal mit Andreas Wagner und Samuel Pex zwei Gesichter des Vereins der vergangenen Jahre ihr letztes Heimspiel absolvieren. Auch Florian Sommersberger und Patrick Choroba werden beispielsweise in der kommenden Spielzeit nicht mehr dabei sein.
Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Patrick Choroba hat sich einen Faserriss im Oberschenkel zugezogen und fällt mindestens gegen Illertissen aus. Ante Banden laboriert an einer Bänderverletzung im Mittelfuß und wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Cem Ceviczi klagt über Beschwerden an der Achillessehne und muss ebenfalls passen. Weiter außer vor sind Brian Wagner und David Löffler.
Auch für Gästetrainer Holger Bachthaler ist es die vorerst letzte Reise nach Hankofen. Der 51-Jährige nimmt ab Sommer eine neue Herausforderung an und wird Coach bei den Stuttgarter Kickers. Vor dem Trip nach Niederbayern sagt er: "Wir wollen im letzten Auswärtsspiel der Saison nochmals ein gutes Spiel abliefern und zudem ein positives Ergebnis erzielen. Voraussetzung hierfür ist, dass nochmals jeder Spieler an seine Leistungsgrenze geht und wir als Mannschaft unsere Qualität abrufen."
Personalien FV Illertissen: Malik Sama, Clayton Irigoyen, Daniel Hausmann und Peter Reinhardt fallen weiterhin verletzt aus.