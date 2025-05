Letztes Oberliga-Heimspiel des VfB Hilden

VfB 03 Hilden – Sportfreunde Niederwenigern. Für die Oberliga-Fußballer des VfB 03 steht auf der Anlage an der Hoffeldstraße das letzte Heimspiel in dieser Saison an – Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Wirklich entspannt wird die Partie für die Hildener indes nicht, denn erneut stehen sie im Fokus der noch abstiegsgefährdeten Klubs, zu denen im schlimmsten Fall auch noch Kleve und Monheim zählen.