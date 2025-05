Letztes Oberliga-Heimspiel

Das 17. Heimspiel in der Oberliga Baden-Württemberg ist das vorerst letzte für den FC Zuzenhausen. Der amtierende Verbandsliga-Meister muss sich nicht grämen, weil es im Sommer zurück in die höchste badische Spielklasse geht.

"Ich ärgere mich aber schon über den Abstieg", hält Steffen Schieck fest. Der FC-Trainer sagt weiter: "Wenn du so viele enge Spielverläufe hast und siehst, dass du mithalten kannst, tut es natürlich weh. Es war eben so, dass häufig Kleinigkeiten gefehlt haben."

Die Mannschaft von Cheftrainer Steffen Schieck hat ihre Berechtigung als Oberliga-Klub mehrfach eindrucksvoll unter Beweis gestellt und bis kurz vor Rundenende ernsthaft um den Klassenerhalt mitgespielt. Da mindestens vier Teams absteigen, ist das Unternehmen Klassenverbleib in der Oberliga ohnehin so schwierig wie in kaum einer anderen Liga. Zum Vergleich: In der Verbandsliga hätte man diese Saison mit 27 Punkten problemlos die Klasse gehalten.

Erheblich besser macht sich die Auswärtsbilanz – 16 Punkte bedeuten Rang zwölf. Wenn sie so viele Zähler auch zu Hause geholt, bestünde jetzt zumindest noch die theoretische Chance auf den Klassenerhalt. "In der Rückrunde hat sich diese Ausbeute aber ein wenig gedreht und wir haben mehr Punkte zuhause geholt", erläutert Schieck.

Nun heißt es Abschied von den heimischen Fans nehmen. Das Duell mit dem FSV Hollenbach steigt am Samstag um 14 Uhr. Begibt man sich auf die Suche nach einem Hauptgrund für den Abstieg, stolpert man recht schnell über die Heimbilanz. Im Häuselgrundweg holten die Kicker um Kapitän Dominik Zuleger lediglich elf ihrer 27 Zähler und belegen den vorletzten Rang in der Heimtabelle.

Für ihn selbst ist es das letzte Heimspiel als Coach, er hat seinen Rückzug bereits im Winter bekanntgegeben und wird bekanntlich von seinem jetzigen Co-Trainer Niklas Kissel beerbt. Fünf Jahre coachte der gebürtige Helmstadter die erste Mannschaft des FC, drei davon zusammen mit Marcel Groß, mit dem er drei Spielzeiten zuvor die Zweite in der Kreisliga trainierte. "Zum Ende von insgesamt acht Jahren in Zuzenhausen ist das jetzt natürlich schon ein besonderes Spiel für mich", so Schieck. Gleichzeitig denkt er aber auch an die Spieler, die den Verein verlassen, "es ist ja nicht nur für mich ein Abschied.“ Für zwei Akteure steht das Karriereende an. Timo Mistele wechselt die Funktion vom Torhüter zum Torwarttrainer in Zuzenhausen und Patrick Lerch hängt seine Kickschuhe an den Nagel.

Ein kurzer Rückblick: In der Vorrunde unterlag Zuze in Hollenbach mit 1:3, nachdem es lange Zeit nach einem 1:1-Remis ausgesehen hatte. Der Spielverlauf erinnert in der Retrospektive an viele andere Partien. Der Aufsteiger hat stark dagegengehalten, am Ende fehlte jedoch das gewisse Etwas, um die Heimreise mit Punkten im Gepäck antreten zu dürfen.

Zum Abschluss fahren die FCler kommende Woche zur TSG Balingen, für die die Saison damit aber noch nicht beendet sein wird. Als Vizemeister darf der Absteiger an der Aufstiegsrunde teilnehmen und erhält die Chance zum sofortigen Wiederaufstieg.