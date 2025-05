Letztes Ligaspiel vor dem großen Finale

Für die Frauen des 1. FC Saarbrücken geht es im letzten Regionalligaspiel der laufenden Runde darum, sich für das große Saarlandpokal-Finale am kommenden Donnerstag gegen die SV Elversberg einzuspielen. Das Team von Trainer Taifour Diane trifft am Sonntag um 14 Uhr im Kieselhumes-Stadion auf den SV Ober-Olm, der bereits abgestiegen ist.

Für die Frauen des 1. FC Saarbrücken steht am Sonntag (14 Uhr, Kieselhumes-Stadion) das letzte (Heim-)Spiel der Regionalliga-Runde auf dem Programm. Dennoch steht ein ganz anderes Spiel schon im Fokus, denn am kommenden Donnerstag trifft das Team von Trainer Taifour Diane in St. Wendel im Endspiel um den Wasgau-Saarlandpokal auf den Ligakonkurrenten SV Elversberg. "Wir wollen unser letztes Heimspiel gegen den SV Ober-Olm, der abgestiegen ist, natürlich gewinnen, um unseren zweiten Platz zu bestätigen. Wir werden aber auch schon den Blick auf das Pokalfinale werfen und wollen keine Verletzungen mehr riskieren. Deshalb werden angeschlagene Spielerinnen auch nicht die vollen 90 Minuten gehen. Dennoch sollten wir gut genug sein, sie zu schlagen um mit einem positiven Gefühl ins Endspiel gehen zu können", sagte er drei Tage vor dem Liga-Kehraus. Marie Steimer wird auf jeden Fall noch fehlen, Lena Wind könnte zurück kommen, da soll die Entwicklung zum Ende der Woche hin noch abgewartet werden. Da somit fast alle Kaderspielerinnen zur Verfügung stehen und der zweite Abschlussrang bei sechs Punkten Vorsprung auf den SC 13 Bad Neuenahr nicht in Gefahr ist, könnte auch während des Spiels viel gewechselt werden.