Letztes Ligaspiel an der Pfeilstraße „Wie eine Revanche“ Der TuS BW Königsdorf empfängt Fortuna Köln II von Niklas Lohrer · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Durch den Pesch-Rückzug steht Königsdorf vor dem letzten Heimspiel – Foto: Nick Förster

Am 27. Spieltag der Mittelrheinliga empfängt der TuS Blau-Weiß Königsdorf die SC Fortuna Köln II. Tabellenachter gegen Tabellenzehnter. Tabellarisch geht es für beide Mannschaften zwar um nicht mehr allzu viel, dennoch verspricht das Duell zweier junger und spielstarker Teams einiges an Qualität.

Königsdorf mit starker Saison Auch wenn zuletzt die deutliche 1:5-Niederlage gegen Hohkeppel einen kleinen Dämpfer bedeutete, kann Königsdorf bereits jetzt auf eine starke Saison zurückblicken. Nach großem Umbruch im Sommer wurde der Klassenerhalt frühzeitig gesichert. Ein Erfolg, den viele der jungen Mannschaft kaum zugetraut hatten. Trainer Takahito Ohno hat das Team schnell stabilisiert und vor allem offensiv Akzente gesetzt. Symbolisch dafür steht Kapitän Noah Kürmali, der mit 16 Toren und elf Vorlagen zu den herausragenden Spielern der Liga zählt.

„Wie eine Revanche“ Das Hinspiel dürfte bei Königsdorf allerdings noch präsent sein. Damals setzte es mit dem 0:5 die höchste Niederlage der Hinrunde. „Fortuna II war unsere höchste Niederlage in der Hinrunde. Von daher ist das Spiel wie eine Revanche für uns“, erklärt Ohno. Zusätzliche Motivation liefert der Rahmen der Partie: „Durch den Rückzug des FC Pesch ist es unser letztes Heimspiel an der Pfeilstraße.“ Entsprechend klar ist die Zielsetzung: „Wir wollen drei Punkte auf unserem Platz holen.“