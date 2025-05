Letztes Liga-Heimspiel der MTV-Herren

Am kommenden Sonntag steht um 14:00 das letzte Liga-Heimspiel der Ersten Mannschaft des MTV Diessen gegen den Tabellenführer TSV Geiselbullach an.



„Wir wissen natürlich, dass es sehr schwierig wird“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor dem Spiel.



Die Ausgangslage könnte nicht unterschiedlicher sein. Geiselbullach führt die Tabelle nach 26 Spielen mit 60 Punkten an und kann mit einem Sieg den Aufstieg in die Bezirksliga schaffen. Diessen liegt mit 25 Zählern auf Platz 13 und kämpft gegen den Direktabstieg und für die Relegation. Die beiden Teams standen sich im vergangenen Oktober gleich zweimal gegenüber, damals verlor der MTV jeweils auswärts in der Liga deutlich mit 0:4 und im Pokal-Halbfinale knapp mit 2:4. Das dritte Duell soll nun anders ausgehen.



„Wir werden alles geben, um zu punkten“, ist das Ziel für Ropers und seine Mannschaft klar.



Die Zweite Mannschaft des MTV empfängt im Anschluss um 16:00 den FC Seestall zu ihrem letzten Spiel und will die Saison mit einem Heimsieg abschließen.