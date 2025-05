Letztes Landesliga-Auswärtsspiel für Bruckmühl: "Luft ist nicht raus"

Der SV Bruckmühl gastiert am 33. Spieltag der Landesliga Südost beim Kellerduell VfB Forstinning. Anpfiff zum im letzten Auswärtsspiel der Saison 2024/2025 im Sportpark Forstinning wird am Samstag um 14:30 Uhr sein.

Bruckmühl – Die Spielzeit 2024/2025 neigt sich dem Ende zu. Nur noch zwei Partien stehen in der Landesliga Südost vor der Sommerpause an. Im letzten Auswärtsspiel in der sechsthöchsten Spielklasse für mindestens eine Saison geht es für den SV Bruckmühl zum VfB Forstinning.

Im Ebersberger Landkreis will der Absteiger noch einmal alles geben und den ersten Sieg nach der Winterpause feiern. Denn im Gegensatz zum SVB geht es für die Hausherren in den letzten beiden Spielen der regulären Saison noch um alles. Der VfB liegt nach 32 Spieltagen auf dem letzten Relegationsplatz.

33 Punkte haben die Forstinninger aktuell auf dem Konto. Zwar können die Gastgeber nach der umstrittenen Entscheidung des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) nicht mehr direkt absteigen, allerdings noch den direkten Klassenerhalt erreichen. Drei Zähler beträgt der Rückstand auf das sichere Ufer.

Aus Respekt vor den anderen Mannschaften und um dementsprechend keine Wettbewerbsverzerrung zu betreiben, aber auch um sich angemessen aus der Landesliga zu verabschieden, wird der SVB auch in Forstinning auf etwas Zählbares abzielen. „Wenn wir so konzentriert arbeiten wie die ersten 60 Minuten gegen Schwaig, rechnen wir uns in Forstinning schon etwas aus“, blickt Trainer Mike Probst voraus.

SV Bruckmühl kann auf mehr personelle Optionen zurückgreifen

Die Bruckmühler Erinnerungen an den VfB dürften gemischt sein. Denn das Hinspiel im Mangfallstadion war eines der turbulentesten der Saison. Der SVB musste mehr als eine Halbzeit in Unterzahl bestreiten, zeigte die aber eine couragierte Leistung und hielt bis in die Nachspielzeit das Unentschieden. Erst dann traf Mohamad Awata zum Sieg für die Gäste. Im Gegenzug traf Lennard Schweder nur den Innenpfosten und verpasste damit doch noch ein Last-Minute-Remis.

Nun soll am Samstag ab 14:30 Uhr im Sportpark Forstinning die Revanche gelingen. Die personelle Lage hat sich im Vergleich zu den vergangenen beiden Wochen entspannt. Mehrere Spieler dürften nach überstandener Krankheit bzw. Verletzung in den Kader zurückkehren. Johannes Wagener beispielsweise feierte bereits am zurückliegenden Samstag sein Comeback. „Wir haben einige Rückkehrer, die uns die ein oder andere Option mehr bescheren. Die Luft ist noch nicht raus und wir gehen motiviert in die Partie. Trotzdem geht es in den letzten beiden Spielen darum, soviel Spielzeiten wie möglich für den gesamten Kader zu generieren“, ergänzt Probst.