Letztes Jahr noch bei den Olympischen Spielen: Enrique Bösl zum SVE

Die Karriere des 21-jährigen begann als Feldspieler, ehe er ins Tor wechselte. In der U19 des FCI war er Stammtorwart in der Junioren Bundesliga, anschließend Teil des Drittlligakaders und durfte auch ins Trainingslager der Profis mitfahren. „2023 war ein tolles Jahr für mich, auch weil ich in die U20 der Dominikanischen Republik berufen wurde. Highlights darunter waren die U20 Weltmeisterschaft in Argentinien und die Panamerikanischen Spiele in Chile. Die letzte Saison war dann schwieriger, weil ich nicht mehr Teil des Profikaders war und die Profimannschaft meistens einen Torwart in die U21 geschickt haben“, so Bösl. Sein Karrierehighlight erfolgte 2024, als Teil der Olympiamannschaft nahm er an den Sommerspielen in Paris teil und stand bei der 1:3 Niederlage gegen Spanien im Tor. Auch das Spiel gegen die U23 von Frankreich, die mit Spielern wie Lacazette, Olise und noch vielen weiteren Stars spielte, war eine riesige Erfahrung.

Die darauffolgende Spielzeit gestaltete sich dann nicht wie erwartet, nur sechs Mal durfte der gebürtige Köschinger das Tor des FC Ingolstadt II in der Bayernliga Nord hüten. „Ich wollte einen Verein finden, bei dem ich weiß dass man Vertrauen in mich hat. Ich habe in Erlbach ein Probetraining absolviert, das hat super gepasst. Das Team hat mich richtig gut aufgenommen und es herrschte eine sehr angenehme Atmosphäre. Im Anschluss gab es sehr gute Gespräche. Beruflich bin ich nach meiner Ausbildung sehr flexibel und werde auch in die Gegend ziehen“.

Angesprochen auf seine Konkurrenz im Tor, mit Lorenz Becherer kommt der Stammtorwart des FC Ismaning, mit Jonas Eschler wurde ein weiteres Torwarttalent verpflichtet, gibt sich Bösl selbstbewusst: „Ein offener Konkurrenzkampf bringt alle Keeper nach vorne, das kenne ich bereits sehr gut. Ich habe eine Top-Ausbildung durchlaufen und bereits Erfahrung auf internationaler Bühne sammeln dürfen. Es ich wichtig ein gutes Torwart-Team zu haben. Wir sind in erster Linie Freunde und Teamkollegen und keine Konkurrenten“. Bösl will spielen, auch um seine Chancen auf das Tor der Nationalmannschaft zu erhalten. „Momentan bin ich auf Abruf und hoffe auf eine baldige Einladung. Ich denke ich bin aktuell auf Position 4 oder 5 in der Torhüterreihenfolge. Leider gibt es keine U23 im Moment, die wird nur für große Turniere zusammengestellt“.

Huber: "Ein solcher Transfer ist nicht alltäglich"

Begeistert von der Neuverpflichtung ist Christoph Huber, der Erlbacher Sportchef: „Dass wir einen U-Nationalspieler verpflichten, der bei den Olympischen Spielen im Kader stand und bereits Profiluft geschnuppert hat, ist für einen Verein wie Erlbach sicher nicht alltäglich. Umso entscheidender war für uns nicht nur sein sportliches Niveau - das er im Probetraining klar gezeigt hat - sondern auch wie er als Typ hier reinpasst. Er hat uns von Anfang an gesagt, dass er genau so ein Umfeld gesucht hat - sportlich ambitioniert, aber trotzdem familiär und bodenständig. Das konnten wir ihm bieten und wir hatten in den Gesprächen schnell das Gefühl, dass er das gemerkt hat. Das hat, denke ich, den Ausschlag gegeben, dass er Angebote anderer teils namhafter Vereine abgelehnt hat. Wir freuen uns sehr, dass wir einen jungen Torwart mit großem Potenzial von uns überzeugen konnten.“