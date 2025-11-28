Letztes Hinrundenspiel:Fürstenried will die starke Halbserie vergolden

Nach der kurzfristigen Spielabsage in der vergangenen Woche gegen den TSV Großhadern richtet sich der volle Fokus beim FC Fürstenried auf das letzte Spiel der Hinrunde.

Beide Teams kennen sich aus dieser Saison bereits bestens: Sowohl im Pokal als auch in der Liga ging Fürstenried als Sieger vom Platz – jeweils in intensiven, engen Duellen. Genau ein solches erwartet man auch diesmal. Pasing wird alles daran setzen, die Lücke in der Tabelle zu verkleinern und Fürstenried den Jahresabschluss zu vermiesen.

Der Gegner: DJK Pasing – ein Team, das aktuell in guter Form unterwegs ist und seine Punkte vor allem über eine robuste, zweikampfstarke Spielweise holt.

Fürstenried dagegen will sich für eine starke Hinrunde belohnen und mit einem Sieg im Rennen um die Spitzenplätze bleiben.

„Wir kennen Pasing sehr gut. Wir haben sie in beiden bisherigen Spielen geschlagen und wissen genau, wie sie auftreten: viel Kampf, viel Leidenschaft. Darauf sind wir vorbereitet.“

„Wir sind die bessere Mannschaft, wir haben die bessere Spielanlage – und wir sind durch die Rückkehr von Emre Tunc sogar stärker als in den Duellen zuvor.“

„Nach den vielen Ausfällen und Rückschlägen der letzten Wochen wollen wir ein letztes Mal alles reinwerfen und das Spiel gewinnen. Für uns ist es ein wichtiges, entscheidendes Spiel, um eine tolle Hinrunde noch zu veredeln.“

„Wir wollen oben dranbleiben und Boden gutmachen auf die ersten beiden Plätze. Die Jungs sind bereit und haben vollen Fokus – wir wollen die 3 Punkte.“