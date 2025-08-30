Letztes Hinrunden-Spiel der Big-Bäumer gegen Crocodiles Herongen

Als erstes eröffneten die Big Bäumer den 7. Spieltag der ÜFL NRW gegen die Crocodiles Herongen. Die Favoriten hatten lange Zeit Schwierigkeiten gegen defensiv gut stehende Crocodiles, die aber keineswegs nur mauerten, sondern auch offensiv versuchten Akzente zu setzen.

In der 6. Minute ging Velbert in Führung, es dauerte allerdings dann erst bis zur 20. und 24. Minute, bis die Big Bäumer auf 3:0 davon zogen. Starke Crocodiles gaben aber nie auf, verkürzten auf 3:1 durch Ihren Flügelflitzer Enes.