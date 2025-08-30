Letztes Hinrunden-Spiel der Big-Bäumer gegen Crocodiles Herongen

Als erstes eröffneten die Big Bäumer den 7. Spieltag der ÜFL NRW gegen die Crocodiles Herongen.
Die Favoriten hatten lange Zeit Schwierigkeiten gegen defensiv gut stehende Crocodiles, die aber keineswegs nur mauerten, sondern auch offensiv versuchten Akzente zu setzen.
In der 6. Minute ging Velbert in Führung, es dauerte allerdings dann erst bis zur 20. und 24. Minute, bis die Big Bäumer auf 3:0 davon zogen.
Starke Crocodiles gaben aber nie auf, verkürzten auf 3:1 durch Ihren Flügelflitzer Enes.
Das 3:2 lag in der Luft, aber vor der Pause sahen die Zuschauer keine weiteren Tore.
Die 2 Halbzeit war sehr temporeich, beide Teams hatten Chancen, wobei jedoch die Big Bäumer dann doch Ihrer Favoritenrolle gerecht wurden und letztendlich verdient mit 8:1 gewonnen haben.
Es war ein sehr faires Spiel von beiden Teams und die Crocodiles freuen sich schon auf ihren nächsten Besuch bei den Big Bäumern.
Dies wird allerdings frühestens Ende 2026 aufgrund des Spielplans der ÜFL der Fall sein.
Allerdings sehen sich beiden Teams schon am 07.09 beim Heavycup in Bork wieder.