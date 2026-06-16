Letztes Heimsspiel der Saison

In der Anfangsphase spielten die Gäste "oben auf" und hatten ihre Auftritte in der blau-gelben Gefahrenzone, jedoch ohne Wirkung zu hinterlassen.

Es dauerte einige Minuten bis unsere Kids im Spiel waren, aber dann brannte das Geläuf. Der Mannschaft gelang es immer wieder ihre Offensive in Szene zu setzten, die phasenweise machen durfte was sie wollte. Alleine den Alarm, den Tristan und Julian im Defensivverbund der Gäste auslösten, brachte nicht nur den heimischen Anhang zum staunen. Die Kids aus Jena hielten sehr tapfer dagegen und kamen zwischenzeitlich zum Anschlusstreffer, ansonsten räumte unsere Abwehrreihe sehr ordentlich "hinten auf" und hielt den SV in Schach.

Bis zur Pausenbrause erspielte sich die Truppe immer wieder hochkrätige Möglichkeiten, die auch in Zählbares veredelt wurden + die Flanke von Emil, die ihm über den Senkel rutscht und unhaltbar einschlägt.