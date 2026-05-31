 2026-05-29T11:52:36.002Z

Spielbericht

Letztes Heimspiel: Oste/Oldendorf besiegt Apensen

1. Kreisklasse: Ismail Topcu gelingt Saisontreffer Nummer 21 - Schlusslicht 13 Spiele sieglos

von Michael Brunsch · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser
Mathis Wilhelmi hielt seinen Kasten im letzten Heimspiel nochmal sauber.
Mathis Wilhelmi hielt seinen Kasten im letzten Heimspiel nochmal sauber. – Foto: Michael Brunsch

Verlinkte Inhalte

1. Kreisklasse Stade
E. Immenbeck II
Drochtersen IV
Agathenb./Do
TuS Jork

Mit einem 2:0-Erfolg über den Absteiger TSV Apensen II hat sich der FC Oste/Oldendorf II von seinen Fans in Estorf verabschiedet und vorerst wieder den zweiten Tabellenplatz übernommen. Die Gäste mussten die 13. Begegnung ohne einen Sieg hinnehmen.

Heute, 13:00 Uhr
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old. II
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen II
2
0
Abpfiff

Es folgt ein Spielbericht von FC-Interimstrainer Dominic Nordsiek:

"Ganz klare Überlegenheit von uns mit einem frühen Führungstreffer von Iso Topcu. Der erhofft sich noch die Torjägerkanone. Das 2:0 durch Louis Heinsohn fiel nach schöner Flanke von Arthur Bastron. Danach haben wir unzählige Chancen, um den Deckel drauf zu machen. Nutzten aber leider alle nicht. Wenn das 2:1 doch fällt, will ich nicht wissen, wie es weitergeht. Am Ende aber unterm Strich drei verdiente Punkte in einem mehr als fairen Spiel" so Dominic Nordsiek.

Schiedsrichter: Niclas Cohrs - Tore: 1:0 Ismail Topcu (23.), 2:0 Louis Heinsohn (32.)