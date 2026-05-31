Letztes Heimspiel: Oste/Oldendorf besiegt Apensen

Mathis Wilhelmi hielt seinen Kasten im letzten Heimspiel nochmal sauber. – Foto: Michael Brunsch

Mit einem 2:0-Erfolg über den Absteiger TSV Apensen II hat sich der FC Oste/Oldendorf II von seinen Fans in Estorf verabschiedet und vorerst wieder den zweiten Tabellenplatz übernommen. Die Gäste mussten die 13. Begegnung ohne einen Sieg hinnehmen.

Es folgt ein Spielbericht von FC-Interimstrainer Dominic Nordsiek:

"Ganz klare Überlegenheit von uns mit einem frühen Führungstreffer von Iso Topcu. Der erhofft sich noch die Torjägerkanone. Das 2:0 durch Louis Heinsohn fiel nach schöner Flanke von Arthur Bastron. Danach haben wir unzählige Chancen, um den Deckel drauf zu machen. Nutzten aber leider alle nicht. Wenn das 2:1 doch fällt, will ich nicht wissen, wie es weitergeht. Am Ende aber unterm Strich drei verdiente Punkte in einem mehr als fairen Spiel" so Dominic Nordsiek.