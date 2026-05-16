Letztes Heimspiel mit Ansage

– Foto: Sascha Drenth

Am 28. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 trifft der TuS Sudweyhe im letzten Heimspiel der Saison auf den SC Twistringen. Beide Mannschaften gehen mit viel Selbstvertrauen und klaren Zielen in die Partie.

Trainer Jan Lehmkuhl spricht von einer außergewöhnlichen Motivation innerhalb des Teams: „Für uns ist es das letzte Heimspiel der Saison – und dann noch gegen so ein Top-Team, das lange um die Meisterschaft mitgespielt hat. Das ist natürlich extrem motivierend.“

Für den TuS Sudweyhe besitzt das Heimspiel gegen den SC Twistringen eine besondere Bedeutung. Nach dem deutlichen 10:0-Erfolg gegen den TuS Drakenburg geht die Mannschaft mit viel Selbstvertrauen in das Duell mit dem Tabellenzweiten.

Gleichzeitig warnt Lehmkuhl vor der Qualität des Gegners. Das Hinspiel habe die Stärken Twistringens deutlich gemacht: „Wenn man sie spielen lässt, nutzen sie ihre Chancen eiskalt aus.“

Besonders emotional sei die Partie für jene Spieler, die den Verein verlassen oder ihre Karriere beenden werden: „Gerade die Spieler, die den Verein nach der Saison verlassen oder ihre Karriere beenden, wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Die Motivation innerhalb der Mannschaft ist riesig.“

Trotzdem zeigt sich der Trainer überzeugt von der eigenen Mannschaft: „Wenn wir so auftreten wie in den vergangenen Wochen – das Spiel gegen Rehburg mal ausgenommen –, dann brauchen wir vor diesem Gegner keine Angst zu haben. Dann können wir diese Mannschaft auch schlagen.“

Entscheidend seien dabei weniger taktische Feinheiten als vielmehr die Grundhaltung: „Es wird vor allem auf Kampf, Leidenschaft und Einsatzbereitschaft ankommen.“ Die Voraussetzungen dafür sieht Lehmkuhl gegeben: „Unsere Jungs sind aktuell bis in die Haarspitzen motiviert.“

Morgen, 15:00 Uhr TuS Sudweyhe TuS Sudweyhe SC Twistringen Twistringen 15:00 PUSH

Auch auf Seiten des SC Twistringen wird die Partie mit großem Respekt betrachtet. Trainer Timo Rathkampbezeichnet Sudweyhe als eines der spielstärksten Teams der Liga: „Wenn diese Mannschaft einen guten Tag erwischt und richtig Lust hat, gehört sie für mich zu den spielstärksten Teams der Liga.“

Besonders die Bedingungen auf dem Kunstrasen sieht Rathkamp als Herausforderung. „Wenn man dort auf dem Kunstrasen zu offen steht oder nicht kompakt verteidigt, kann es schnell gefährlich werden.“ Gleichzeitig verweist er auf die personelle Situation seines Teams: „Wahrscheinlich werden wir nur mit etwa 15 Spielern anreisen können.“

Trotzdem reist Twistringen mit klarer Zielsetzung an: „Wir fahren dorthin, um das Spiel zu gewinnen.“ Hintergrund ist das Meisterschaftsrennen mit dem VfR Evesen: „Wir wollen verhindern, dass Evesen bereits vor Pfingsten Meister wird.“

Lehmkuhl blickt der Partie derweil mit großer Zuversicht entgegen: „Ich gehe deshalb von einem richtig guten Spiel aus.“ Für ihn zählt am Ende vor allem eines: „Wichtig ist nur, dass wir am Ende als Sieger vom Platz gehen.“