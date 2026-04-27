Letztes Heimspiel. Letzter Heim-Dreier.

Die Partie begann taktisch geprägt – beide Teams standen defensiv stabil und gingen wenig Risiko. Chancen waren auf beiden Seiten vorhanden, jedoch ohne die ganz großen Highlights. Während die SG immer wieder über die Außen durchbrechen konnte, blieb Mitterskirchen vor allem durch hohe Bälle und Standards gefährlich. Zur Pause stand folgerichtig ein 0:0.

Bei bestem Fußballwetter empfing die SG Gerzen/Aham den Tabellennachbarn ESV Mitterskirchen zum letzten Heimspiel der Saison.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit deutlich mehr Tempo und Risiko auf beiden Seiten. In der 72. Minute war es dann soweit: Nach Ballgewinn von Christian Högl und einer anschließenden Traumflanke über die Abwehrkette auf den durchstartenden André Rossek setzte sich dieser im Eins-gegen-eins stark durch und vollendete eiskalt zur Führung.

Die Freude hielt allerdings nur kurz – quasi im Gegenzug glich Mitterskirchen durch Stefan Schreiner direkt nach Wiederanstoß aus (73.).

Doch die Antwort der SG folgte: Nach starkem Florian-Högl-Solo über die rechte Außenbahn wurde Andreas Krautner im Strafraum gefoult – klarer Elfmeter. Den fälligen Strafstoß verwandelte er in der 81. Minute gewohnt souverän.

In der Schlussphase war dann vor allem Kampf angesagt. Die SG verteidigte leidenschaftlich und ließ keine klare Chance mehr zu.

Am Ende steht ein 2:1-Heimsieg in einem Spiel, das in beide Richtungen hätte kippen können – entschieden durch Wille, Mentalität und Effizienz.

Damit bleibt die SG Gerzen/Aham in diesem Kalenderjahr zuhause ungeschlagen und gewinnt alle Heimspiele. Starke Serie!

Die Reserve zeigte gegen den Tabellenführer ein kämpferisch starkes Spiel. Jedoch scheiterte man zu oft an der eigenen Chancenverwertung und verlor somit 0:2 gegen den Meisterschaftskandidaten.